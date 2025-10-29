Xabi Alonso, encantado con la venta: no lo soporta y en enero sale del Real Madrid

El futuro de Endrick en el Real Madrid se está torciendo antes incluso de comenzar. El joven brasileño llegó envuelto en ilusión, expectativas y marketing, como la próxima gran joya ofensiva del club blanco. Pero la realidad está siendo mucho más fría y brusca. Desde Alemania saltó la información: el Stuttgart está intentando cerrar un préstamo para el próximo mercado de enero. Y lo más sorprendente no es que haya interés, sino que dentro del propio Real Madrid hay una persona que estaría encantada con su salida: Xabi Alonso.

El club alemán se ha movido rápido. Saben que Endrick no tendrá protagonismo inmediato en el Real Madrid y quieren aprovechar ese escenario. La operación podría coger velocidad en cuestión de semanas. Pero lo que realmente conmociona a la directiva blanca es la postura de Xabi Alonso: el entrenador vasco no lo ve preparado, no lo ve encajando… y, sobre todo, no lo soporta.

El Stuttgart quiere a Endrick en enero

El Stuttgart está trabajando en un movimiento inesperado para hacerse con Endrick en cuanto se abra el mercado de invierno. El club alemán quiere lograr una cesión y pretende apoyarse en la buena relación que mantiene su entrenador, Sebastian Hoeness, con Xabi Alonso, para convencer al Real Madrid de que libere al delantero. Las conversaciones ya han comenzado y el Stuttgart confía en que este vínculo personal sea determinante para cerrar la operación.

Y es que el técnico del Real Madrid no solo cree que Endrick necesita minutos lejos del club: considera que no encaja en el vestuario. Según fuentes internas, lo ve individualista, poco dispuesto al trabajo táctico y más centrado en destacar él mismo que en adaptarse al equipo. A Xabi Alonso no le convence y no piensa esperar eternamente.

Xabi Alonso no ve encaje en Endrick dentro del Real Madrid

La sensación dentro de Valdebebas es que Endrick ha llegado con demasiadas expectativas y poca predisposición al sacrificio. Otros jóvenes, como Bellingham, Rodrygo o Vinícius, sí demostraron desde el primer día hambre, disciplina y compromiso. Endrick, en cambio, se está frustrando. Pensó que lucharía por un puesto… y ahora lucha por no salir cedido. Ve cómo el entrenador le cierra puertas y cómo la competencia le pasa por encima sin mirar atrás.

Así pues, la decisión está casi tomada: si el Stuttgart presenta una oferta formal, Endrick hará las maletas en enero. Xabi Alonso no está dispuesto a seguir esperando. El fichaje que nació como la nueva gran esperanza blanca amenaza con terminar en decepción. Y puede que esa cesión sea el principio del final.