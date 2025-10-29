Xabi Alonso, encantado con la venta: no lo soporta y en enero sale del Real Madrid
Endrick sueña con dejar el Madrid cuanto antes
El futuro de Endrick en el Real Madrid se está torciendo antes incluso de comenzar. El joven brasileño llegó envuelto en ilusión, expectativas y marketing, como la próxima gran joya ofensiva del club blanco. Pero la realidad está siendo mucho más fría y brusca. Desde Alemania saltó la información: el Stuttgart está intentando cerrar un préstamo para el próximo mercado de enero. Y lo más sorprendente no es que haya interés, sino que dentro del propio Real Madrid hay una persona que estaría encantada con su salida: Xabi Alonso.
El club alemán se ha movido rápido. Saben que Endrick no tendrá protagonismo inmediato en el Real Madrid y quieren aprovechar ese escenario. La operación podría coger velocidad en cuestión de semanas. Pero lo que realmente conmociona a la directiva blanca es la postura de Xabi Alonso: el entrenador vasco no lo ve preparado, no lo ve encajando… y, sobre todo, no lo soporta.
El Stuttgart quiere a Endrick en enero
El Stuttgart está trabajando en un movimiento inesperado para hacerse con Endrick en cuanto se abra el mercado de invierno. El club alemán quiere lograr una cesión y pretende apoyarse en la buena relación que mantiene su entrenador, Sebastian Hoeness, con Xabi Alonso, para convencer al Real Madrid de que libere al delantero. Las conversaciones ya han comenzado y el Stuttgart confía en que este vínculo personal sea determinante para cerrar la operación.
Y es que el técnico del Real Madrid no solo cree que Endrick necesita minutos lejos del club: considera que no encaja en el vestuario. Según fuentes internas, lo ve individualista, poco dispuesto al trabajo táctico y más centrado en destacar él mismo que en adaptarse al equipo. A Xabi Alonso no le convence y no piensa esperar eternamente.
Xabi Alonso no ve encaje en Endrick dentro del Real Madrid
La sensación dentro de Valdebebas es que Endrick ha llegado con demasiadas expectativas y poca predisposición al sacrificio. Otros jóvenes, como Bellingham, Rodrygo o Vinícius, sí demostraron desde el primer día hambre, disciplina y compromiso. Endrick, en cambio, se está frustrando. Pensó que lucharía por un puesto… y ahora lucha por no salir cedido. Ve cómo el entrenador le cierra puertas y cómo la competencia le pasa por encima sin mirar atrás.
Así pues, la decisión está casi tomada: si el Stuttgart presenta una oferta formal, Endrick hará las maletas en enero. Xabi Alonso no está dispuesto a seguir esperando. El fichaje que nació como la nueva gran esperanza blanca amenaza con terminar en decepción. Y puede que esa cesión sea el principio del final.