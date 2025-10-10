Xabi Alonso está harto de que hable con la prensa y lo quiere vender ya al Manchester City

A pesar de ser líderes en liga y de haber ganado los dos partidos de Champions, la realidad es que el ambiente que se respira en el Real Madrid está lejos de ser el mejor. En este sentido, el equipo de Chamartín no es, para nada, ajeno a todos los rumores que circulan alrededor de varios de los jugadores del conjunto blanco. Y en este caso, cuando hablamos de rumores, es Rodrygo el que más habladurías genera en cuanto a las posibilidades de salir y por su descontento en lo que se refiere a su situación en el Real Madrid.

Según hemos podido saber, Xabi Alonso se está comenzando a hartar de que Rodrygo sea más protagonista y conocido por sus quejas a la prensa, a espaldas del equipo, que por su rendimiento sobre el terreno de juego. El técnico español no quiere aguantar estas malas costumbres por parte de un Rodrygo con el que no se lleva nada bien y al que cada vez quiere ver más lejos de Madrid.

El Manchester City, muy atento

Ante esta situación, el Manchester City podría ser el equipo que mejor aprovecharía la situación de Rodrygo. En el Etihad llevan años enamorados del extremo brasileño y estarían más que dispuestos a sentarse a negociar con el Real Madrid por el traspaso del ex del Santos. Una venta impensable hace dos años, pero que ahora se ha convertido en casi una prioridad para Xabi Alonso, que se está cansando de que Rodrygo hable de forma constante con la prensa.

El técnico vasco no quiere tener que seguir soportando el comportamiento infantil de un Rodrygo que solamente ha cambiado su forma de ser de cara al público, no con la prensa ni de forma interna, porque le interesa tener buena imagen, jugar y poder ir al Mundial de 2026. Sin embargo, de puertas hacia adentro, Xabi sigue muy cansado y harto de Rodrygo, al que no pondría ni una sola pega para salir.

Así pues, si el Manchester City está verdaderamente interesado en Rodrygo, no debería encontrar muchos problemas para fichar al brasileño, que ha logrado hartar a Xabi Alonso con un comportamiento que el entrenador considera inaceptable.