Xabi Alonso ha sido informado de que el Manchester United quiere fichar a uno de los señalados ante el Atleti

En el Manchester United hace muchos años que buscan un centrocampista de primer nivel mundial para poder crear un equipo competitivo de verdad. Y es que, desde los míticos Scholes, Carrick o Keane, no ha habido grandes centrocampistas en el conjunto de los diablos rojos. Ni Pogba ni Casemiro han servido para formar un buen centro del campo junto a Bruno Fernandes, que necesita urgentemente un mediocentro de primer nivel para acompañarlo en la creación de juego y en las tareas defensivas que él no puede asumir desde la mediapunta del Manchester United.

Ante esta situación, y viendo que Fede Valverde está más discutido que nunca en el Real Madrid, en el United han llegado a la conclusión de que puede ser una muy buena oportunidad para ir a por su fichaje. Evidentemente, el uruguayo no les saldrá barato, pero, según apuntan medios ingleses, en el seno del club de Old Trafford están convencidos de que una bomba de 80 o 100 millones de euros puede ser la solución definitiva a los problemas de Amorim en el centro del campo.

Intocable (hasta ahora) con Xabi Alonso

La realidad es que la dura derrota en el derbi madrileño dejó muy señalado a Fede Valverde. El uruguayo no está siendo el mismo de siempre y parece que está desdibujado en el esquema de un Xabi Alonso donde no encuentra su sitio. No tiene espacio para volar y llegar desde segunda línea como siempre lo ha hecho y, por dentro, no es capaz de combinar ni distribuir. Ese no es su mejor juego y ha quedado claro en este inicio de temporada, especialmente en el partido ante el Atlético de Madrid.

De este modo, a pesar de que hasta ahora ha sido un intocable para Xabi Alonso, la realidad es que esa condición podría llegar a su fin si el rendimiento del charrúa no mejora. Hay mucha competencia en el centro del campo blanco y el técnico vasco necesita encontrar una solución con celeridad para que el equipo comience a carburar de nuevo.

Así pues, viendo la delicada situación en la que Fede Valverde se encuentra en el Real Madrid, desde Old Trafford han decidido que puede ser un muy buen momento para comenzar a trabajar en la posible incorporación de Fede.