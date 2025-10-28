Xabi Alonso, harto de Camavinga y pide a Florentino un crack del Chelsea

Xabi Alonso está cada vez más frustrado con el rendimiento de Eduardo Camavinga. El técnico del Real Madrid considera que el francés no acaba de responder como él quiere en la posición de pivote, lo que ha provocado inestabilidad en el centro del campo blanco. Por ello, Alonso ha dado un paso al frente y ha pedido a Florentino Pérez que fiche a un centrocampista que sí cumpla con sus exigencias: Moisés Caicedo.

El mediocentro ecuatoriano del Chelsea gusta mucho a Alonso para ser el pivote y centrocampista todoterreno que necesita el equipo. El Real Madrid ve en Caicedo la mezcla perfecta de potencia física, capacidad de recuperación y buena salida de balón. El club blanco está siguiendo de cerca al jugador de 23 años tras varias impresionantes actuaciones esta temporada.

El Chelsea blinda a Caicedo ante el asedio blanco

El interés del Real Madrid no ha pasado desapercibido en Stamford Bridge. Según TEAMtalk, el Chelsea ya planea ofrecer a Moisés Caicedo un nuevo contrato con mejores términos para espantar el interés del club español. Los Blues consideran al ecuatoriano una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo y están dispuestos a blindarlo.

La operación será extremadamente difícil para el Real Madrid por el factor económico y contractual. El mediocentro ya tiene un contrato de larga duración en el oeste de Londres que no expira hasta 2031, lo que obligaría a Florentino Pérez a presentar una oferta monumental. Pese a esto, el deseo de Xabi Alonso de reemplazar a Camavinga podría forzar un movimiento.

La insatisfacción con Camavinga fuerza el fichaje

La petición de Caicedo es una señal clara del descontento de Xabi Alonso con Camavinga. El técnico esperaba que el francés se consolidara como el líder de la medular, pero su irregularidad ha obligado al Real Madrid a buscar un perfil más fiable. Si Alonso pide un esfuerzo tan grande a Florentino por un jugador recién llegado a otro club, es porque la fe en Camavinga como pivote ha disminuido drásticamente.

