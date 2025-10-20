Xabi Alonso le abre la puerta, es un problema en el Real Madrid y en enero se va a Francia

La situación de Endrick en el Real Madrid se ha vuelto completamente explosiva. El joven delantero brasileño no cuenta para Xabi Alonso y está harto de no tener minutos. A su edad, el jugador necesita desesperadamente competir si quiere mantener vivo su sueño de jugar el próximo Mundial, y por ello, está presionando al club para que le faciliten la salida en el mercado de enero.

La falta de negación por parte de Xabi Alonso sobre la posible marcha de Endrick subraya la gravedad de la crisis. Antes del partido del Real Madrid contra el Getafe, al ser preguntado sobre la salida de Endrick (y de García) en enero, Alonso se limitó a decir: "No estoy pensando en ello en este momento, no está en mi mente". Este comentario ha sido interpretado por el entorno del jugador como un claro indicador de que la puerta está abierta. Endrick tiene claro que si su situación no cambia, se va en enero o se convertirá en un problema insostenible en el Real Madrid.

El Marsella y el PSG esperan la llegada del brasileño

El destino más probable para Endrick está en Francia, donde varios clubes se han interesado en acoger al brasileño. El Olympique de Marsella es una opción muy interesante para él, ya que le garantiza la titularidad y la posibilidad de ser la referencia ofensiva que necesita para ganar ritmo. El delantero ve al Marsella como la mejor alternativa para relanzar su carrera.

Por otro lado, el PSG también tendría cierto interés en el delantero, aunque su ambición es menos clara. Endrick sabe que el club parisino no le garantiza los minutos que busca, pero la opción es tentadora si se trata de una cesión corta. En cualquier caso, el brasileño está decidido: en enero se va a Francia para buscar la continuidad que Xabi Alonso le niega. El Real Madrid asume que, tras la inversión, una cesión es la única forma de que su valor no se devalúe aún más.

Así pues, Endrick ha forzado su salida del Real Madrid para el mercado de enero ante la falta de minutos con Xabi Alonso, con el Marsella y el PSG atentos a la posibilidad de llevarse al delantero brasileño.