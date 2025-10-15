Xabi Alonso lleva semanas harto de él, ni se hablan y el acuerdo con el United está casi cerrado.

El vestuario del Real Madrid atraviesa una crisis interna que amenaza con la salida de uno de sus pilares. Xabi Alonso está harto del mediocampista Fede Valverde, y la relación entre ambos está completamente rota: se asegura que ni se hablan desde hace semanas. Esta incomunicación ha llevado al entrenador a buscar una salida para el uruguayo el próximo verano, convencido de que su continuidad es insostenible para la armonía del equipo.

Ante esta situación, el Manchester United es el club que más interés está mostrando por el jugador. El perfil de Valverde gusta enormemente en la Premier League por su potencia física, su recorrido y su capacidad de disparo. Los Diablos Rojos, que mantienen una buena relación institucional con el Real Madrid, buscarían un acuerdo que lleve al uruguayo a Old Trafford en la próxima ventana de fichajes. La operación se ha acelerado debido a la fractura con Xabi Alonso.

Xabi Alonso pide un fichaje top a cambio de Valverde

La directiva del Real Madrid ya está al tanto de la situación y Florentino Pérez ha dado su visto bueno para negociar la salida, siempre y cuando se cumpla una condición clave impuesta por el técnico. El acuerdo tendría el visto bueno de Xabi Alonso si el dinero recaudado por el traspaso de Valverde se utiliza para traer a un centrocampista top mundial. El entrenador ha puesto nombres propios sobre la mesa.

Alonso exige que el club se lance a por su prioridad, Adam Wharton, o por el ancla del City, Rodri. Si el Real Madrid logra concretar la llegada de uno de estos dos mediocentros de élite con el dinero del uruguayo, Florentino Pérez aceptaría la venta. Para Xabi Alonso, la llegada de un mediocentro que se adapte mejor a su sistema táctico es vital, más incluso que mantener a un jugador con el que la convivencia se ha vuelto imposible. El United está al tanto de esta situación y está dispuesto a negociar para cerrar el traspaso, viendo en la urgencia del Real Madrid una oportunidad de oro.

Así pues, el acuerdo con el United por Fede Valverde está casi cerrado, con Xabi Alonso forzando la salida del uruguayo para poder fichar a un centrocampista que se adapte a su estilo en el Real Madrid.