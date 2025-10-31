Xabi Alonso lo daba por fichado, pero un giro de ultima hora lo aleja del Bernabéu

El Real Madrid tenía marcado un nombre en rojo para reforzar el centro del campo: Adam Wharton. El mediocentro del Crystal Palace se había convertido en una prioridad absoluta para Xabi Alonso, convencido de que su fichaje encajaría a la perfección en el proyecto blanco. En la mente del técnico vasco, Wharton era “la pieza definitiva” para controlar la posesión en los partidos más grandes de la temporada, especialmente frente al Barça. Todo parecía encaminado. Todo estaba preparado. Hasta que el destino —y el dinero de la Premier— intervinieron.

El Manchester United rompe los planes del Real Madrid

Y es que cuando el Manchester United aparece en escena, nada es sencillo. Rúben Amorim, obsesionado con darle un nuevo carácter al equipo, ha señalado a Wharton como su prioridad. De este modo, el club de Old Trafford ha movido ficha con una agresividad inesperada: oferta económica potente, minutos asegurados y un rol de liderazgo inmediato.

La realidad es que el United juega con dos ventajas decisivas: dinero y Premier League. Hoy, la liga inglesa es el mayor escaparate del mundo, y para un jugador británico como Wharton, seguir en su entorno natural pesa mucho. El Real Madrid ofrece prestigio, títulos y el Bernabéu… pero el United ofrece continuidad en la Premier y un proyecto donde sería el eje absoluto del equipo.

Xabi Alonso, golpeado por un giro inesperado

Y es que Xabi Alonso estaba convencido de que Wharton sería su firma estratégica. Veía en él un mediocentro moderno: pulcro, inteligente, con una lectura de juego privilegiada y capaz de dictar el ritmo del partido desde la base. Era justo lo que necesitaba el Madrid para dominar con autoridad los clásicos y las noches grandes de Champions.

Pero el giro ha sido brutal. Wharton ha quedado seducido por la propuesta del United, más directa, más personal y más inmediata. El jugador no quiere ser “una pieza más” en un engranaje lleno de estrellas: quiere ser protagonista, y en Old Trafford le prometen eso desde el primer minuto.

Así pues, lo que parecía un fichaje prácticamente cerrado se ha convertido en un golpe duro para Xabi Alonso. Adam Wharton está más cerca del Manchester United que del Bernabéu, y el Real Madrid vuelve a quedarse sin el jugador que consideraba clave para su próximo salto de calidad.