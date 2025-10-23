Xabi Alonso pagará caro el error: pudo ser del Real Madrid y ahora se niega a volver

El Real Madrid podría estar lamentando dentro de poco una de las decisiones más costosas de los últimos tiempos. Y es que Xabi Alonso tuvo la oportunidad de apostar por Nico Paz, pero el técnico vasco no consideró su incorporación prioritaria. Hoy, el argentino deslumbra en Italia, donde se ha consolidado como uno de los centrocampistas más prometedores de Europa y ya muchos lo ven preparado para dar el salto a la Premier League.

En su nuevo equipo, Nico Paz ha explotado todo su talento. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, su llegada al área y su pegada le han convertido en un futbolista diferencial, capaz de decidir partidos por sí solo. Tanto es así que algunos analistas lo consideran incluso más completo que Arda Güler, el joven talento turco que hoy ocupa ese rol de media punta en el conjunto blanco.

El regreso al Real Madrid ya es un sueño pasado

Lo cierto es que el argentino estaba dispuesto a regresar al Real Madrid en verano, pero las conversaciones no prosperaron. Xabi Alonso, centrado en otras prioridades, no insistió por su fichaje y dejó pasar la oportunidad. Una decisión que hoy se percibe como un error, ya que Nico Paz no solo ha demostrado estar preparado para competir al máximo nivel, sino que ahora se niega a volver al club blanco, ya que este apsado verano, Alonso rechazó su regreso a casa.

Su entorno asegura que el jugador no contempla regresar a España, al menos a corto plazo. Tiene varias ofertas sobre la mesa, y una de ellas —procedente de la Premier League— lo seduce especialmente. Todo apunta a que será su próximo destino si nada cambia.

Así pues, Xabi Alonso podría pagar caro el error de no haber apostado por Nico Paz. El mediocentro argentino, que pudo vestir de blanco y competir por un puesto junto a Güler, se ha convertido en una joya del fútbol europeo. Un talento que, de haber sido aprovechado, podría haber marcado una nueva era en el Real Madrid.