Xabi Alonso se lo pide a Florentino para dejar sin fichaje estrella al Barça

El FC Barcelona lo tenía claro: Marc Guehi era el elegido para reforzar la zaga en el próximo mercado. El central inglés del Crystal Palace gusta muchísimo en el área deportiva azulgrana, que lo considera uno de los defensores con mayor proyección del fútbol europeo. Sin embargo, los planes podrían complicarse drásticamente, ya que el Real Madrid también ha entrado en la puja… y lo ha hecho con fuerza.

El Barça lo considera el fichaje ideal para la defensa

En Can Barça, Deco llevaba semanas siguiendo de cerca la evolución de Marc Guehi. Su solvencia, velocidad y capacidad de anticipación lo convierten en un perfil perfecto para el estilo de juego de Hansi Flick, que busca reforzar una defensa que ha mostrado ciertas debilidades en los últimos encuentros. El jugador, además, ve con buenos ojos dar un salto competitivo, y el Barça lo situaba como prioridad absoluta.

De este modo, el plan era claro: hacer un esfuerzo económico por un central joven, potente y con liderazgo. Sin embargo, la irrupción del Real Madrid lo cambia todo. En el conjunto blanco también necesitan apuntalar su defensa, y Xabi Alonso, candidato a dirigir al equipo en el futuro inmediato, ya le ha pedido a Florentino Pérez que no deje escapar a Guehi bajo ningún concepto.

Xabi Alonso lo quiere y el Madrid tiene ventaja

Y es que la petición de Xabi Alonso puede resultar decisiva. El técnico considera que Marc Guehi encaja a la perfección en su idea de juego y que podría convertirse en uno de los centrales más dominantes de Europa en los próximos años. Además, el Real Madrid tiene una ventaja clara: una mayor capacidad económica y una posición más sólida en el mercado.

La realidad es que el Barça lo ve como su mejor opción para el eje defensivo, pero la operación se complica cada día más. Si Florentino Pérez decide hacer caso a Xabi Alonso, el conjunto azulgrana podría quedarse sin uno de sus grandes objetivos. Así pues, el futuro de Marc Guehi dependerá del movimiento del presidente blanco… y de cuánto esté dispuesto el Barça a resistir la presión de su eterno rival.