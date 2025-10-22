Xabi Alonso sigue con la idea de Ancelotti y se lo quiere llevar del Manchester City

En el Real Madrid ya comienzan a planificar la próxima temporada y Xabi Alonso, quien apunta a convertirse en el nuevo entrenador blanco, tiene muy clara su prioridad: Rodri Hernández. El actual mediocentro del Manchester City es considerado por muchos como el mejor del mundo en su posición y en el Bernabéu lo ven como la pieza que falta para completar el puzle de un centro del campo que ya roza la perfección.

El futbolista español gusta desde hace tiempo a la dirección deportiva madridista. De hecho, Carlo Ancelotti ya trató de incorporarlo en el pasado, pero el City de Pep Guardiola se negó rotundamente a negociar su salida. Sin embargo, con la llegada de Xabi Alonso, la idea ha vuelto a la mesa: el entrenador tolosarra considera que Rodri encajaría a la perfección en su esquema, aportando equilibrio, inteligencia táctica y una salida de balón que encaja con su estilo de juego.

Rodri estaría abierto a regresar a España

Fuentes cercanas al jugador aseguran que Rodri no vería con malos ojos un regreso a LaLiga, especialmente si es para jugar en el Real Madrid. A sus 28 años, el mediocentro ha ganado prácticamente todo con el Manchester City, y podría estar valorando un nuevo reto deportivo en su carrera. El conjunto blanco estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo económico para cerrar su fichaje, conscientes de que Guardiola no lo dejará salir fácilmente. YA que lo considera una pieza esencial para el correcto funcionamiento de un City que sin el pivote español no es el mismo equipo de siempre.

En el Madrid lo consideran el heredero natural de Casemiro, el jugador que podría sostener al equipo en la próxima era de Bellingham, Valverde, Camavinga y Tchouaméni. Rodri sería el broche de oro para un centro del campo histórico y con la capacidad de dominar, durante años, el fútbol europeo.

Así pues, el sueño que Ancelotti no pudo cumplir podría hacerse realidad con Xabi Alonso al mando. El técnico español quiere construir su nuevo Real Madrid con Rodri como eje, y el club ya está dispuesto a mover cielo y tierra para hacerlo posible.