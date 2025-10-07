Xabi Alonso ya no cuenta con él y el Chelsea ofrecerá hasta 30 +10 por su traspaso

El futuro de Endrick en el Real Madrid podría dar un giro inesperado. El joven delantero brasileño, que aterrizó en el club blanco con la etiqueta de futura estrella, no termina de encontrar su sitio en los planes de Xabi Alonso. Su papel se ha diluido con el paso de las semanas, y desde Inglaterra aseguran que el Chelsea ya ha contactado con su entorno para tantear su fichaje.

El Chelsea ve en Endrick al delantero del futuro

El conjunto londinense atraviesa una etapa de dudas en la delantera. Ninguno de los atacantes actuales ha logrado consolidarse como goleador de referencia, y en Stamford Bridge creen que Endrick podría ser la solución. La directiva del Chelsea está convencida de que el brasileño tiene el talento y las condiciones necesarias para brillar en la Premier League, y ya han comunicado a su entorno que, si el Real Madrid se abre a negociar, presentarán una oferta de 30 millones de euros fijos más 10 en variables.

El brasileño, de apenas 18 años, demostró la pasada temporada una madurez sorprendente y un olfato goleador de élite. Sin embargo, esta campaña ha perdido protagonismo. Su adaptación al fútbol europeo no ha sido sencilla y los minutos escasean, algo que preocupa tanto a su entorno como al propio jugador. En la Premier League, con su ritmo vertiginoso y espacios abiertos, Endrick podría explotar todo su potencial y reencontrarse con su mejor versión.

Y es que en el Chelsea están dispuestos a apostar fuerte por él. El club inglés ve en Endrick un proyecto de estrella mundial y no quiere dejar pasar la oportunidad de incorporarlo antes de que su valor se dispare. Desde Londres lo comparan con Vinícius Jr. y Rodrygo, futbolistas que también llegaron jóvenes a Europa y acabaron triunfando.

Así pues, todo dependerá de lo que decida Xabi Alonso. Si el técnico del Real Madrid no cuenta con él, Endrick podría hacer las maletas rumbo a Inglaterra, donde el Chelsea le promete minutos, confianza y el papel protagonista que ahora no tiene en el Bernabéu.