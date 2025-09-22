Zarpazo de Xabi Alonso a Chelsea y Liverpool: ya les han comunicado que fichará por el Real Madrid

Uno de los nombres propios del mercado en Inglaterra es el de Marc Guehi. El central inglés se ha convertido en uno de los mejores de toda la Premier League. A sus 25 años ya es una de las figuras clave de la selección de Inglaterra y de su equipo, el Crystal Palace, donde termina contrato en verano y donde nadie espera que acabe renovando su contrato. Una situación que ha hecho que clubes como Chelsea, Liverpool o Barça se interesaran por su fichaje. Sin embargo, la realidad es que el jugador del Palace ya tiene decidido que su futuro está en la capital de España.

Tal y como han ido informando varios medios desde Inglaterra, Guehi lo tiene todo más que apalabrado con el Real Madrid, para firmar, a partir de enero, un preacuerdo que lo vincule al conjunto blanco durante las próximas cinco temporadas. El inglés ha decidido que es el momento de cambiar de aires y dejar el fútbol inglés, siguiendo así los pasos de Rüdiger o Alexander-Arnold, que cambiaron la Premier para enrolarse en las filas del Real Madrid.

Liverpool y Chelsea, nada que hacer

La realidad es que los medios ingleses ya lo dan por hecho: Guehi vestirá la elástica del Real Madrid. De hecho, los gigantes ingleses como lo son Liverpool o Chelsea ya han cesado en sus intentos para fichar a un Marc Guehi que le ha pedido a su agente que no genere más líos a su alrededor, ya que ha decidido que va a jugar en el Real Madrid.

Xabi Alonso ya tiene al socio de Huijsen

La realidad es que en el Real Madrid no acaban de tener claro que Militao y Rüdiger sean los mejores socios para Dean Huijsen, quieren a alguien más joven y con capacidad de crecer junto al español. Es por este motivo que Guehi encaja perfectamente con lo que buscan. Un central corpulento, con alma de líder y con capacidad para hacerse un hombre muy importante en la zaga blanca.

Así pues, a pesar de los esfuerzos de Liverpool y Chelsea, todo apunta a que Xabi Alonso podría acabar por llevarse a uno de los nombres más sonados del mercado en Inglaterra, un Marc Guehi que lo tiene todo para brillar en el Real Madrid.