Julián Álvarez se rinde a Pedri: “Es uno de los mejores jugadores del mundo”

El mercado de fichajes vuelve a cruzar caminos entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid. En medio de los rumores sobre Julián Álvarez, el delantero argentino ha dejado un elogio rotundo hacia Pedri, una de las grandes estrellas del Barça.

El Barça mira a Julián Álvarez… pero el Atlético no lo pone fácil

El nombre de Julián Álvarez vuelve a sonar con fuerza en la órbita del FC Barcelona. El club azulgrana sigue atento a la situación del delantero argentino, un futbolista que encaja por edad, perfil y calidad en el proyecto deportivo que se está construyendo en el Camp Nou. Sin embargo, cualquier intento de acercamiento choca de frente con la postura firme del Atlético de Madrid, que no tiene intención de facilitar una salida.

La realidad es que Julián Álvarez no atraviesa su mejor momento en el conjunto rojiblanco. A pesar de su talento y su historial goleador, su rol no ha terminado de consolidarse como él esperaba. La falta de continuidad, los cambios tácticos y una competencia feroz en ataque han generado cierta frustración en un futbolista acostumbrado a sentirse protagonista. En este contexto, cada gesto y cada declaración del argentino se analiza con lupa. Y sus últimas palabras no han pasado desapercibidas en Barcelona.

Un guiño al Barça a través de Pedri

Julián Álvarez nunca ha escondido su simpatía por el Barça ni su admiración por el estilo de juego azulgrana. Esta vez, el guiño ha llegado en forma de elogio directo a una de las joyas del equipo: Pedri. Durante una conversación con el conocido streamer Davoo Xeneize, el delantero fue claro y contundente al valorar al centrocampista canario:

“Para mí, Pedri, sin duda, es uno de los mejores jugadores del mundo”.

Una frase breve, pero cargada de significado. No se trata de un elogio casual. Julián destacó la inteligencia, la calidad técnica y la capacidad de Pedri para dominar los partidos, cualidades que lo han convertido en uno de los centrocampistas más valorados del fútbol europeo y de LaLiga.

🗣️Julián Álvarez: "Voy a elegir a Pedri"



🎙️—¿Seguro? Aún puedes cambiar de opinión, ¿sabes?



🗣️Julián Álvarez: "No, para mí Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo".

pic.twitter.com/km558iQfee — FCB PRIME (@fcbisprime) February 4, 2026

En el Barça, estas palabras se interpretan como algo más que admiración. Son vistas como una señal de afinidad futbolística y, quizás, como un mensaje indirecto hacia un club al que el propio Julián nunca ha dejado de mirar con buenos ojos.

Pedri, reconocimiento global y foco del proyecto azulgrana

El elogio de Julián Álvarez se suma a una larga lista de reconocimientos que Pedri recibe desde dentro y fuera del terreno de juego. A sus 22 años, el canario es ya uno de los pilares del Barça y un referente en el centro del campo. Su capacidad para leer el juego, su pausa con balón y su influencia en el ritmo de los partidos lo han situado en la élite mundial.

Que un delantero de primer nivel, campeón del mundo y habitual en las grandes citas internacionales, lo sitúe entre los mejores jugadores del planeta refuerza esa percepción. Pedri no solo es clave para el presente del Barça, sino también para su futuro.

Mientras tanto, el nombre de Julián Álvarez sigue orbitando alrededor del club azulgrana. El Atlético mantiene su postura firme, pero el mercado es largo y el fútbol, imprevisible. De momento, el argentino ha dejado un mensaje claro: admira el talento que representa el Barça… y especialmente el de Pedri.