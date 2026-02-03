Preocupación en el Girona por Ter Stegen mientras el Barça observa la situación

El Girona FC vive momentos de inquietud tras la lesión de Ter Stegen, uno de los refuerzos más mediáticos de la temporada. El FC Barcelona, propietario de sus derechos, sigue muy de cerca la evolución del portero alemán.

Un fichaje ilusionante que se tuerce demasiado pronto

La llegada de Marc-André ter Stegen al Girona FC en forma de cesión fue recibida como un golpe de autoridad por parte del club catalán. Incorporar a un guardameta de talla mundial, con experiencia en LaLiga y en competiciones europeas, debía ser un salto de calidad inmediato para un equipo ambicioso.

Sin embargo, el plan no ha salido como se esperaba. Ter Stegen había sido titular en los dos últimos partidos de Liga desde su llegada, mostrando jerarquía y liderazgo bajo palos. Su adaptación parecía rápida y positiva, pero el optimismo se ha frenado en seco tras confirmarse una lesión muscular que lo apartará de los terrenos de juego.

El diagnóstico ha encendido todas las alarmas en Montilivi. No solo se trata de una baja sensible a corto plazo, sino de un problema que podría agravarse. En el peor de los escenarios, el portero alemán podría pasar por quirófano, lo que supondría alrededor de dos meses de baja, una auténtica losa para el Girona en plena temporada.

Un problema serio para el Girona… y un seguimiento atento desde Barcelona

La posible ausencia prolongada de Ter Stegen es un contratiempo mayúsculo para el Girona. El club había apostado fuerte por su experiencia para sostener al equipo en momentos clave y ahora se ve obligado a replantear su hoja de ruta. La planificación deportiva contaba con él como pieza central, y su lesión obliga a buscar soluciones de urgencia.

El cuerpo técnico deberá decidir si confía en los recambios actuales o si el mercado de fichajes obliga a moverse, algo nada sencillo a estas alturas del curso. La portería es una posición delicada y perder al titular durante dos meses puede condicionar objetivos deportivos en LaLiga EA Sports.

🚨 TER STEGEN ESTARÁ 2 MESES DE BAJA



🤕❌ El portero tiene una rotura en el isquiotibial con posible afectación al tendón. No se descarta que el portero alemán pase por quirófano



😳 Varios escenarios abiertos, en los cuales no se descarta que vuelva al Barça



ℹ️ @Nilsola10 pic.twitter.com/JTAUkdZBPe — Post United (@postunited) February 2, 2026

Mientras tanto, en el FC Barcelona siguen la situación con máxima atención. Aunque Ter Stegen esté cedido, el club azulgrana observa cada detalle de su evolución física. No solo por el presente, sino por el impacto que una lesión prolongada puede tener en el futuro del jugador.

En el Barça son conscientes de que se trata de un futbolista clave a largo plazo y cualquier intervención quirúrgica o recaída muscular requiere un seguimiento exhaustivo. La cesión al Girona buscaba continuidad y ritmo competitivo; ahora, la prioridad pasa a ser su recuperación completa.

Incertidumbre, plazos y una temporada en riesgo

A la espera de pruebas médicas definitivas, la palabra que define el ambiente en Girona es incertidumbre. Nadie quiere precipitarse, pero el simple hecho de que exista la posibilidad de quirófano ya supone un escenario preocupante. Una baja de dos meses cambiaría por completo la planificación del equipo.

El propio Ter Stegen es consciente del golpe que supone esta situación. Tras apenas dos partidos como titular, verse obligado a parar es frustrante tanto a nivel físico como mental. Desde el entorno del jugador se insiste en que la recuperación se hará sin riesgos, pensando en el largo plazo.

Para el Girona, el problema es inmediato. Para el Barça, estratégico. Y para Ter Stegen, un recordatorio cruel de lo imprevisible que puede ser el fútbol. La cesión que debía ser un impulso se ha convertido, de momento, en un quebradero de cabeza. Ahora todo depende del alcance real de la lesión y de cómo responda el portero alemán en las próximas semanas.