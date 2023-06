Bombazo de Griezmann: al descubierto su sueño como futbolista tras dejar el Atlético de Madrid

La Major League Soccer está poniendo patas arriba el mercado europeo con el gran movimiento cerrado hasta la fecha con la llegada de Leo Messi al Inter de Miami y, además, porque otros tantos futbolistas de mucho renombre también están apostando por aterrizar en Estados Unidos.

No será este verano, pero Antoine Griezmann es uno de los cracks de talla mundial que tienen como sueño deportivo militar en esta competición cuando en la élite europea ya no sea diferencial. A día de hoy el mediapunta francés es la gran referencia del proyecto del Atlético de Madrid, pero El Principito tiene ya 32 años y puede que la caída en picado de sus prestaciones no tarde mucho en presenciarse.

Es cierto que actualmente Griezmann es una pieza indiscutible en el esquema de Diego Pablo Simeone y la próxima campaña el entrenador argentino seguirá disfrutando de la magia del francés, pero en 2024 ya se podría empezar a valorar seriamente la posibilidad de que el atacante se decante por alguno de los equipos de la MLS que, tras conocer esta declaración de intenciones del futbolista, no tardarán en tenderle la mano.

El diario inglés META se ha encargado re recoger en unas concisas, pero sorprendentes declaraciones del futbolista francés, declaraciones que esclarecen a la perfección su plan de futuro una vez deje atrás su etapa en el Atlético de Madrid: “Es un sueño mío. Quiero que sean las mejores condiciones posibles cuando vaya allí, pero ciertamente es un objetivo en el futuro”.

Un evento clave

El propio Griezmann ha dejado de lado la posibilidad de abandonar Madrid este verano y la Eurocopa de 2024 se postula como el gran evento que podría marcar su final en la élite europea, un evento en que el jugador será una de las claves que sitúan a su selección como la gran favorita para ganar el torneo.