La bomba del año, de Benzema y Fabinho: 250M por el jugón que ridiculizaron Keylor Navas y Courtois

El Al-Ittihad parecía haber claudicado en lo que a cerrar el fichaje de Mohamed Salah se refiere. El club saudí, un club que ha concretado durante los últimos meses fichajes tan mediáticos como los de Karim Benzema, Fabinho o N´Golo Kanté, ha preguntado de forma muy insistente al Liverpool por la posibilidad de cerrar el traspaso este mismo año, pero Jürgen Klopp se ha mostrado muy poco predispuesto a negociar la salida del egipcio, el que quizá sea el jugador más importante de su plantilla.

Eso sí, ya cerrado el mercado en Europa, aunque no en Arabia, parecía ser completamente imposible que el Liverpool pudiera cambiar de postura ya que los reds no podría recomponer la salida de Salah, pero en las últimas horas el Al-Ittihad ha oficializado una oferta de 250 millones que podría saldarse con la llegada del extremo africano de 31 años a la Saudi Pro League en lo que supondría, sin duda alguna, la bomba del año.

De sobra es conocido el impacto que ha tenido Mo Salah en el Liverpool desde su llegada a Anfield en el 2017 ya que, aunque no comenzó su aventura en el equipo de la forma más gratificante posible, poco tiempo tardó el egipcio en erigirse como el líder del proyecto y el gran referente dentro de la plantilla. La grandiosa cantidad de goles registrados bajo la tutela de Klopp le ha situado durante muchos años como uno de los mejores futbolistas del mundo y, aunque no vivió la mejor de sus campañas en la 22/23, Salah parecía estar decidido a seguir vinculado a los reds.

No obstante, esta inesperada propuesta que podría convertirle en un traspaso récord y, además, juntarle con Benzema, Fabinho y otros cracks, está a punto de cambiar radicalmente el rumbo de este culebrón ya que, aunque el Liverpool perdería así a su mejor futbolista, el club dispondría de muchos recursos económicos para reforzar la plantilla en el próximo mes de enero. Además, cabe señalar que Salah no solo se embolsaría 100 millones en cada una de las tres campañas en las que se firmaría con el Al-Ittihad sino que, según informa The Sun, el crack se llevaría un notable porcentaje de las ventas de sus camisetas, un bono de más de 60.000 euros y además varios contratos de publicidad muy lucrativos.

Salah ha sido una de las grandes referencias en Europa desde que abandonó la AS Roma hace más de seis años atrás y durante este tiempo ha sido el artífice de conducir a los reds hacia la consecución de la Champions League en 2019 y hasta otras dos finales de la competición en las que, lastimosamente, Keylor Navas (2018) y Thibaut Courtois (2022) impidieron al egipcio convertirse en un héroe de nuevo ya que estos guardametas desbarataron todos los intentos del futbolista, especialmente en la cita celebrada en París el año pasado.