Leo Messi y otra negativa que hará mucho daño al culé: las razones indignan a Beckham y Miami

Se acabó. Si había un ápice, una esperanza entre el aficionado culé de ver de regreso una última vez a Leo Messi con la camiseta del FC Barcelona está ha sido cortada de raíz desde Estados Unidos: Messi no jugará en el Barcelona, ni como próxima venta de verano ni en calidad de cedido, venido de la inactividad de la MLS. Lo que sorprende, sin embargo, es una de las razones que llegan desde Barcelona, lo que indigna a Beckham y Florida.

La posibilidad de que el Leo Messi dejara Miami para reincorporarse al Barça como préstamo del Inter de Miami tras la caída de estos del playoff por el título de la Major League Soccer no existe, no se sostiene, pero no ya por un desacuerdo entre las partes, que ni han hablado, sino porque el Barça no se lo puede permitir económicamente. Para empezar, porque hay mucho apuro en las cuentas, donde a los costes de traspasos y agentes hay que sumar el pago por Vitor Roque, jugador al que se intenta atar para enero.

Es decir, que el Barça no puede permitirse a Messi ni siquiera aunque el jugador se bajara sustancialmente el sueldo; luego verdaderamente, más allá de la voluntad, no ha habido opciones para los culés en este asunto, como no las hubo el pasado verano, donde los plazos y las cuentas culés dejaron tantas dudas al futbolista y su padre, Jorge Messi, que este firmó sin dudarlo con Beckham y su proyecto en el este de Estados Unidos.

Tata Martino, su entrenador en el conjunto fucsia, ironizó sobre la posibilidad asegurando que no había nada. Y ahí llega la indignación en el conjunto de la liga americana, porque esta opción jamás se la han planteado, ni se les ha preguntado por ella sobre un jugador que tiene contrato con el equipo de EEUU hasta 2025. Además, aseguran fuentes cercanas al astro sudamericano, Messi solo tiene un objetivo, que no pasa por la ciudad condal: tratar de ganar título con Miami.

