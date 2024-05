Lewandowski lo echó del Camp Nou y se iría a Arabia para luchar con CR7 por ser el máximo goleador

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, conocido por su velocidad y capacidad goleadora, podría estar preparándose para un nuevo desafío en su carrera futbolística. Tras una temporada maravillosa en el Olympique de Marsella, el exjugador del FC Barcelona ha sido tentado por el Al-Shabab de Arabia Saudí, equipo donde militan actualmente Yannick Carrasco e Ivan Rakitic.

El delantero de 34 años viene demostrado que aún tiene mucho que ofrecer en el campo. Su paso por el Olympique de Marsella ha sido sobresaliente contribuyendo con goles y asistencias que ayudaron al equipo en sus campañas nacionales y europeas. Sin embargo, la tentadora oferta del Al-Shabab podría llevarlo a explorar una nueva aventura en Oriente Medio.

El Al-Shabab, uno de los clubes más prominentes de la Saudi Pro League, busca reforzar su plantilla con jugadores de experiencia internacional. La llegada de Aubameyang sería un gran golpe de efecto para el club, que ya cuenta con estrellas como Yannick Carrasco e Ivan Rakitic. La incorporación del delantero gabonés no solo mejoraría el ataque del equipo, sino que también incrementaría el atractivo de la liga saudí en el panorama futbolístico global y un seria competencia para CR7 en la carrera por ser el máximo artillero de la temporada 24/25.

Fuentes cercanas al jugador han indicado que la oferta del Al-Shabab es sustancial, tanto en términos económicos como de duración del contrato. El veterano jugador, quien se fue del Barça conforme se anunció el fichaje de Robert Lewandowski en 2022, se siente atraído por la oportunidad de seguir jugando al más alto nivel, mientras disfruta de las generosas condiciones que ofrece el club saudí.

