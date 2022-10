1ª víctima de Al-Khelaïfi en el PSG: Neymar en el ojo del huracán

No es solo Kylian Mbappé, Luis Campos también quiere abandonar el PSG tan solo unos meses después de asumir el cargo de director deportivo del conjunto parisino. Según ha publicado el diario Le Parisien, el ex del Lille habría mantenido más de una conversación acalorada con Al-Khelaïfi sobre el fracaso del mercado de fichajes de este verano del equipo galo. No está nada contento con el trabajo de Antero Henrique, sobre todo en el apartado de salidas, lo que ha impedido realizar todas las incorporaciones que deseaba y tras el anuncio de una posible salida en enero de ‘La Tortuga’ el diario francés asegura que Luis Campos podría ser el siguiente en salir.

Uno de los principales motivos del divorcio entre el PSG y Kylian Mbappé es que el delantero se siente traicionado. Para renovar, Al-Khelaïfi le prometió varias cosas y una de ellas era la de dar salida a varios jugadores de la plantilla para incorporar a nuevos futbolistas, uno de esos billetes de vuelta era para Neymar Jr, pero la junta directiva no ha conseguido sacarle del Parque de los Príncipes y la tensión entre ambos ha ido en aumento hasta que el ex del Mónaco ha estallado.

Neymar Jr está en el ojo del huracán, tanto Kylian Mbappé como Luis Campos querían que dejase el Parque de los Príncipes este verano, pero a pesar de ello no se ha podido y ahora el clima en París es insostenible, tanto que tanto el jugador como el director deportivo estarían dispuestos a dejar el club en los próximos meses si no se encuentra una solución.

El proyecto de Al-Khelaïfi se desmantela. No solamente Mbappé y Luis Campos podrían dejar este año el PSG, Lionel Messi también suena con fuerza para dejar el Parque de los Príncipes una vez termine la temporada y regresar al FC. Barcelona. La estrella argentina ha empezado con muy buenas sensaciones esta temporada y en el conjunto azulgrana no esconden el deseo de que el argentino vuelva, pero su alta ficha es un problema, por ello, la intención del conjunto parisino es renovarle apelando a su salario, quieren convencerle de esa forma y, de nuevo, el ‘30’ será quien tenga la última palabra. De quedarse, con toda probabilidad el año que viene ya no podrá formar un tridente con Neymar y Mbappé, uno de los dos seguramente se irá y solo falta saber quien de los dos será.