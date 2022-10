El PSG engaña a Mbappé, pide irse, pero no será al Madrid: destino top

Saltaba la sorpresa ayer cuando el diario francés RMC Sports, el mismo que se adelantó a todos y anunció su renovación con el PSG hasta 2025, publicaba que Kylian Mbappé no era feliz en el conjunto parisino y que habría pedido salir en enero del Parque de los Príncipes tras la disputa del Mundial de Qatar. Automáticamente en España los diarios deportivos se ponían a trabajar para conocer el interés del Madrid en la operación, pero independientemente de las intenciones del club blanco, Al-Khelaïfi y Luis Campos tienen claro que si sale, será a cualquier equipo menos al de Carlo Ancelotti, así se lo han trasladado y un nuevo aspirante ha entrado en juego.

Según ha publicado también RMC Sports, el Liverpool sería el mejor colocado para intentar el fichaje de Kylian Mbappé este mercado de invierno, aunque nunca se puede descartar del todo al Real Madrid. El conjunto de Jürgen Klopp necesita desesperadamente fichajes para acabar con la crisis deportiva en la que está envuelta. La derrota ante el Arsenal por 3-2 la pasada jornada ha dejado al técnico alemán que no consigue dar con la tecla esta temporada.

Kylian Mbappé ya sonó en el pasado mes de mayo, antes de que se hiciera oficial su renovación con el PSG, como posible fichaje del conjunto inglés para este verano. Jürgen Klopp llegó a decir en rueda de prensa que le encanta el jugador y que le gustaría mucho tenerle en Anfield, pero que no tenían nada que hacer si el Real Madrid estaba de por medio. Ahora que parece que el conjunto blanco para descartado el Liverpool podría intentarlo.

Mbappé se siente engañado

Kylian Mbappé se siente engañado. Según señala RMC Sports, 'La Tortuga' quiere dejar el PSG porque cuando renovó con los parisinos le prometieron muchos aspectos que no ha cumplido: la salida de Neymar, renovar solo hasta 2024 y no 2025. más jerarquía y libertad en el club y una renovación de la plantilla que se ha quedado corta. Por todos estos motivos y por su falta de entendimiento con su nueva posición en el ataque parisino, Mbappé quiere dejar el Parque de los Príncipes.

Florentino Pérez y el Real Madrid a la espera

Pese a que RMC Sport asegura que Al-Khelaïfi habría abierto las puertas del Parque de los Príncipes a Kylian Mbappé con la condición de que no se vaya al Real Madrid. Florentino Pérez y el conjunto blanco miran todo este nuevo culebrón desde la distancia, tienen claro que esta vez no se acercarán a ‘La Tortuga’ si no está clara su intención. En Valdebebas ya han pasado página de lo que sucedió el pasado mes de mayo y aunque no descartan nada, ahora uno de sus principales objetivos se llama Erling Haaland.