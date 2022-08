3 fichajes más del PSG: Al-Khelaïfi arma el equipo deseado por Mbappé

Menos de lo previsto se ha movido este verano el PSG en lo que concierne a llegas al Parque de los Príncipes. Tras la renovación de Kylian Mbappé, todo apuntaba a que Al-Khelaïifi y Luis Campos trabajarían en un aluvión de jugadores para reforzar un equipo que no ha conseguido convencer a la afición parisina la temporada pasada teniendo entre sus componentes a Leo Messi, Neymar, Sergio Ramos, Donnarumma, Achraf, Verratti y el delantero galo, entre otros.

No solo se esperaba una gran inversión, como todos los años, sino que además haría uno o dos grandes fichajes más, como Cristiano Ronaldo, que sonó en su momento, Pogba o Lukaku. Pero el nuevo director deportivo del PSG no es Leonardo, él quiere crear un equipo de futbolistas, no de cromos, y ha cambiado la política de fichajes del conjunto parisino, rompiendo las quinielas de la mayoría de los aficionados al fútbol este verano en cuanto a los fichajes del club francés.

A día de hoy, solo han llegado 4 fichajes al PSG (Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele y Hugo Ekitike), todos ellos grandísimos futbolistas, pero sin una gran venta de camisetas detrás, tendrán que ganarse ese estatus en el campo, esa es la idea de Luis Campos. Pero tanto la idea del director deportivo, como la del propio entrenador Christophe Galtier, es la de reforzar al equipo, al menos, 3 veces más en este mercado estival, y es que, tal y como ha declarado en rueda de prensa el propio técnico francés:” Me has preguntado cuántos, te respondo que tres. Después está la dificultad del mercado de fichajes. Es difícil y sé que el presidente y la dirección deportiva están trabajando mucho para lograrlo”.

El PSG espera 3 nuevos fichajes de aquí al final del mercado, los cuales pretenden que sean un defensa, posición para la que lleva tiempo sonando Milan Skriniar del Inter de Milán, tal y como hemos informado en Don Balón, un delantero, y un centrocampista. Tres piezas clave más para que Al-Khelaïfi le arme el equipo que estaba pidiendo a Kylian Mbappé, gente joven, que convida con futbolista con experiencia y que se rodeen de una atmósfera de competencia sana, que todos estén entregados a la causa.

El único problema de las 7 incorporaciones que pretende realizar en total en este mercado de fichajes el PSG, es el ‘overbooking’ que se producirá en el vestuario del conjunto parisino, ya que, de la famosa lista de 14 jugadores transferibles a los que pretende dar salida este verano Al-Khelaïfi solo ha conseguido dar salida a Wijnaldum (AS. Roma) y Dagba (Estrasburgo). Veremos qué acabara ocurriendo con la plantilla de aquí al 31 de agosto.