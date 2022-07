Al-Khelaïfi plantado: no irá al PSG ni por 80 kilos por Sergio Ramos

No le están yendo las cosas demasiado bien al PSG en este mercado estival, aunque parezca difícil de creer tras la renovación de Kylian Mbappé. Desde que ‘La Tortuga’ dijera que sí a Al-Khelaïfi y rechazase al Real Madrid, el conjunto parisino se está encontrando con demasiados obstáculos en su camino para cerrar las operaciones; quizás, el cambio de director deportivo tenga algo que ver, a Leonardo nunca le ha importado la cantidad a pagar por un jugador con tal de que éste vistiese la elástica parisina, mientras que a Luis Campos no le vale cualquier cosa.

El ex director deportivo del Lille tiene claro a qué jugadores quiere traer al PSG, pero no le vale cualquier forma para hacerlo, Al-Khelaïfi ha confiado en él y quiere demostrarle que se puede crear un equipo competitivo y ganador sin realizar grandes desembolsos, aunque, también tenga que ver algo que a Kylian Mbappé le hicieran echo de oro. Lo cierto es, que desde que el futbolista francés diera el sí quiero, una larga lista de jugadores ha rechazado al conjunto francés: Tchouaméni, Darwin Núñez, Scamacca, Dembélé, etc, a la que hay que añadirle un nombre más.

Según publica el diario italiano il Corriere dello Sport, el Inter Milan habría llegado a un principio de acuerdo con su jugador, Milan Skriniar, para renovar su contrato por las próximas cinco temporadas, con un aumento salarial de hasta 5 millones de euros netos cada año. Un duro palo para los intereses del PSG, ya que se habían puesto como objetivo principal para reforzar su defensa el fichaje del eslovaco.

El PSG había llegado a ofrecer por el central del Inter de Milán hasta 80 millones de euros, pero los del Giusseppe Meazza al final han decidido rechazar la oferta y mantener al jugador de 27 años. Lo cierto es, que su fichaje por el conjunto parisino, a pesar de la cantidad que tenían pensado pagar por él, no le aseguraba la titularidad en el eje de la defensa. Sergio Ramos y Marquinhos parten como titulares indiscutibles, al menos a día de hoy, y Skriniar sería el tercer central, ya que, a Kimpembe se le busca equipo.

Así pues, Milan Skriniar no será el fichaje que Christophe Galtier ha hecho publico en rueda de prensa esta semana que se anunciará en los próximos días por parte del PSG. Veremos quien ha dicho que sí al Al-Khelaïfi y ha roto la mala racha que arrastraba el conjunto parisino.