Al-Khelafi traiciona a Mbappé: el argentino se irá por culpa de Neymar

Son muchos los rumores que corren últimamente acerca del futuro del brasileño en el PSG. Desde Francia, medios como RMC Sport, L’Equipe o Le Parisien afirman con rotundidad que Al-Khelaifi y Luis Campos habrían tomado la decisión de vender a Neymar Jr este mismo verano si llegase una buena oferta y que, incluso estarían dispuestos a cederle y pagar su ficha con tal de que el ex del FC. Barcelona no continúe el año que viene en París.

Pero mientras no paran de salir informaciones acerca de su salida, la realidad es muy diferente y lo cierto es que Neymar Jr acaba de renovar un año más con el PSG hasta 2027. Esto es consecuencia de la renovación que firmó el futbolista brasileño en mayo de 2021, hace tan solo un año, por tres años, pero prorrogables automáticamente dos años más a partir del 1 de julio por parte de Neymar si este quería, así lo ha publicado L’Equipe.

Su primer año prorrogable lo consiguió el mismo 1 de julio de 2021, alargando así su contrato hasta 2026, y ahora, el 1 de julio de 2022 ha decidido extender su vinculación con el PSG un año más en medio de todos esos rumores que cada día le alejan más de París.

Unos rumores que no parece que le afecten mucho al brasileño ya que, tal y como informa este medio de comunicación, el futbolista francés está decidido en continuar en París al menos un año más, ya que, es año de mundial y el entorno del futbolista asegura que la próxima campaña será un gran curso para Neymar Jr.

Todos estos movimientos complican la permanencia de otro de los hombres de ataque del PSG. El conjunto de Al-Khelaifi busca desesperadamente vender jugadores para poder traer sabia nueva al equipo, y si no consiguen dar salida al brasileño, tendrán que volver a intentarlo con el argentino Mauro Icardi, quien no cuenta ni para el presidente, ni para Mbappé, ni para Luis Campos, pero que, tal y como adelantamos en Don Balón, él no tiene pensado moverse de París.

Son muchos los equipos que andan detrás del delantero argentino, sobre todo desde la seria A, donde el Inter de Milán o el Monza de Berluscconi han mostrado interés en el jugador y volvemos a lo mismo, es año de mundial, si el goleador quiere tener alguna oportunidad de ser llamado por Scaloni, su marcha del PSG es inevitable, ya que, con la permanencia de Neymar Jr, sus opciones son casi nulas.

En definitiva, pese a estar Neymar Jr en la lista de transferibles de Mbappé y Luis Campos, Al-Khelaifi se la ha jugado al delantero francés cuando le renovó hace un mes y ahora el brasileño no solo no está más cerca de irse, sino que cada vez está más lejos. Es más, la duración de su contrato es superior a la de ‘La Tortuga’. ¿Se irá antes Mbappé del PSG que Neymar?