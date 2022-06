Al-Khelaifi elige el recambio de Sergio Ramos: 50 kilos, OK de Mbappé

El PSG sigue reforzando su plantilla de cara al año que viene, y aparte de renovar el centro del campo y la delantera, Al-Khelaifi también está pensando en realizar varios movimientos en la zaga del PSG. El primero de ellos fue quedarse en propiedad al lateral izquierdo portugués Nuno Mendes, que se encontraba cedido, y pagar por ello 40 millones de euros al Sporting de Lisboa, firmando un contrato con el joven futbolista de 19 años hasta 2026, pero no será el único traspaso que veremos este verano en el Parque de los Príncipes en defensa.

Según publica Tuttomercato, el PSG y el Chelsea mantienen una dura batalla el defensa del Inter de Milan Skriniar. El central de 27 años, capitán con la selección de Eslovaquia, es uno de los jugadores con mayor valor de mercado del conjunto italiano y los de Simone Inzaghi necesitan vender si quieren acometer este verano las grandes transferencias que tienen en mente, como la de Romelu Lukaku y Paulo Dybala.

Por ello, han decidido poner a la venta tanto a Bastoni como a Skriniar para así poder financiar ambas operaciones, y el eslovaco gusta tanto al Chelsea como al PSG. Este mismo medio afirma que los neroazzurros habrían tasado al jugador en 70 millones de euros, una cifra que los franceses consideran un poco elevada teniendo en cuenta que termina contrato en junio de 2023 y por ello su primera oferta fue de 50 millones de euros, la cual, los italianos rechazaron.

A pesar de ello, este medio informa que el Inter de Milan ha rebajado sus pretensiones y estarían dispuestos a aceptar una oferta por Skriniar que ronde los 60-65 millones de euros. Sin duda alguna, será una de las operaciones que más dinero mueva este mercado de fichajes, ya que, según informa el periodista italiano Pasquale Guarro, el PSG estaría dispuesto a ofrecerle un sueldo al eslovaco de 9.2 millones de euros con tal de que no se vaya al Chelsea y tener así un recambio de garantías para Sergio Ramos, cuya confianza desde la junta directiva sigue siendo plena, pero, no se fían de las lesiones y prefieren tener un as bajo la manga. Tanto Luis Campos como Mbappé aprueban la operación ya que consideran al central del conjunto italiano uno de los mejores en su posición en la Serie A.