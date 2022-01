Al-Khelaifi abre la puerta a Wijnaldum y elige un sustituto de nivel

Georginio Wijnaldum no está viviendo la aventura que esperaba en el PSG, desde luego. El centrocampista neerlandés llegó al club el pasado verano, pero no ha logrado dejar prestaciones convincentes como para ganarse un puesto indiscutible en el esquema titular de Mauricio Pochettino, algo que le ha impedido disfrutar el protagonismo deseado. Por ello, el futbolista está valorando las opciones que el mercado europeo le ha abierto para cambiar de aires (Arsenal y Newcastle están entre ellas) y, por ende, Nasser Al-Khelaifi ya ha elegido al que será su sustituto en el conjunto galo, Tanguy Ndombélé.

El futbolista francés de 25 años llegó al Tottenham Hotspur a cambio de una cantidad muy alta, 74 millones de libras, pero su nivel durante estas campañas no ha sido el esperado: ha registrado 10 goles y 9 asistencias en los 91 partidos disputados con el conjunto londinense. Es más, la llegada de Antonio Conte ha terminado por brindarle un puesto secundario en la plantilla y por ello el cuadro inglés y el propio jugador están dispuestos a dar el OK para que el PSG se haga con sus servicios.

SIn embargo, Al-Khelaifi es consciente de que Paul Pogba podría dejar el Manchester United el próximo verano y que Franck Kessié podría abandonar San Siro y, dado que estos dos jugadores son dos de sus preferencias para la 22/23, no quiere arriesgarse con una compra definitiva por Ndombélé ya que el jugador perdería mucho protagonismo si finalmente el francés o el costamarfileño (ambos no lo harán) llegan a París. Eso sí, hay un aspecto que invita a pensar que el futbolista podría recuperar su mejor nivel en el PSG: este cuajó los mejores años de su carrera en el Olympique de Lyon, antes de poner rumbo a la Premier, por lo que no le resultaría complicado adaptarse de nuevo a la Ligue 1.

Esta posibilidad cada vez está ganando más adeptos y por ello Al-Khelaifi está dispuesto a firmar un acuerdo con los Spurs por Ndombelé, pero como cedido hasta final de campaña. Goal ha confirmado esto hace unas horas y el acuerdo podría certificarse en los próximos días, sobre todo si Wijnaldum acepta alguna de las tentativas que tiene sobre la mesa.