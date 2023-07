Al-Khelaïfi emula al Madrid con CR7 y el Bernabéu ya saluda al galáctico que reinaría con Vinicius

A lo largo de esta semana hemos comentado en Don Balón la cantidad de incógnitas existentes en el Parque de los Príncipes acerca del futuro de Keylor Navas, Marco Verratti o Kylian Mbappé, tres pesos pesados del vestuario y, posiblemente, los tres jugadores más importantes de la era Nasser Al-Khelaïfi al frente del club.

Como resulta fácilmente deducible, el culebrón Mbappé es el más importante de todos ya que el delantero francés de 24 años está considerado uno de los futbolistas mas diferenciales del mundo y el club no quiere que abandone gratis París en 2024, siendo la fecha que, como muy tarde, marca el final de los días del ‘7’ en el Parque de los Príncipes.

Por todo ello el mandatario no tuvo otro remedio que realizar en el día de ayer unas declaraciones en las que deja clara su postura acerca del futuro de Mbappé y que suponen, en cierto modo, un motivo de ilusión para el Real Madrid, club que está deseando hacerse con el crack galo con el firme deseo de que, junto a Vinicius JR, conduzca al club a lo más alto: “Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo (Poissy) para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas. No os va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya", recogió GOAL.

No de forma directa, pero el mandatario mandó este aviso con la evidente intención de dar un toque de atención a Mbappé, quien firmó el contrato más lucrativo en términos económicos de la historia de un jugador en la élite europea y cuya actitud no ha gustado, en mucha ocasiones, al citado Al-Khelaïfi.

En Madrid, un caso similar

Precisamente en el Santiago Bernabéu se vivió una situación muy parecida con CR7 como protagonista. El ilustre delantero portugués terminó convirtiéndose en un problema para Florentino Pérez por el mero hecho de creerse por encima del club y esto provocó una fisura en su relación que se saldó, como ya es sabido, con su salida a la Juventus.

Ahora, a 19 de julio de 2023, es Kylian Mbappé el que está en el ojo del huracán.