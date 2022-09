Al-Khelaïfi lo consigue: se va del PSG, nueva oportunidad para Neymar

Ha sido un verano muy movido para el PSG. El mercado de fichajes para el conjunto parisino comenzó con la renovación de Kylian Mbappé y a este movimiento le siguieron los fichajes de Nuno Mendes (a quien compró finalmente por 40 millones de euros), Vitinha, Hugo Ekitike, Mukiele y finalmente pegó un arreón final para hacerse con dos centrocampistas más: Carlos Soler y Fabián Ruíz, los últimos en llegar.

Pero donde más tensión ha habido en el PSG este verano ha sido en el apartado de salidas, ya que, con la llegada de Luis Campos, el conjunto parisino tenía claro que quería hacer una limpia en la plantilla y acabar con todos aquellos jugadores que no contaban con el entrenador y aún así querían quedarse en París para cobrar la alta ficha que percibían. Por ello, Luis Campos y Al-Khelaïfi, teniendo en cuenta la opinión de Kyllian Mbappé, redactaron una lista de 14 jugadores transferibles entre los que se encontraba incluso Neymar Jr, y a pocos días del cierre del mercado, el club francés tenía aún muchos deberes por hacer, pero al final han cumplido con gran parte de sus objetivos.

Ander Herrera acabó fichando por el Athletic Club de Bilbao, Gueye se fue el Everton, Draxler puso rumbo al Benfica, Kehrer al Westham, Paredes a la Juventus y Diallo al Leipzig, pero aún les quedan muchas cuentas pendientes con algunos jugadores de la plantilla que se han negado a salir en rotundo y que con el mercado ya cerrado, siguen sin entrar en los planes de Chtistophe Galtier, por eso, y ante la amenaza de no jugar ni un solo minuto en el PSG, Mauro Icardi se encuentra en Turquía para intentar cerrar su salida.

Así lo ha asegurado el periodista Nicolo Schira, quien ha informado de que su representante, Wanda Icardi, y el jugador argentino se encuentran actualmente en Turquía negociando con el Galatasary para cerrar el traspaso del jugador que aún tiene contrato con el PSG hasta junio de 2024. El delantero albiceleste sabe que no entra en los planes de Galtier y que no jugará esta temporada a no ser que salga a un nuevo equipo, por ello, y como el mercado aún se encuentra abierto en Turquía, el jugador y su agente se han traslado hasta el país para negociar con el Galatasaray.

Según asegura el periodista, las negociaciones entre todas las partes están bien encaminadas y muy avanzas y el jugador podría abandonar el Parque de los Príncipes esta misma semana. Neymar Jr toma así un respiro, ya que, el último día del mercado, el brasileño fue ofrecido por el PSG al Manchester City, el cuál rechazó la operación. Ahora los franceses necesitan al brasileño más que nunca, su salida al equipo de Pep Guardiola se enfría.