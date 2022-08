Neymar declara la guerra a Mbappé, su futuro en el PSG sentenciado

Cuando las aguas parecían más calmadas que nunca en el PSG, Neymar Jr, que este año mostraba un cambio de personalidad y de madurez muy grande en el terreno de juego, ha vuelto a agitar las aguas del Parque de los Príncipes y ha puesto de nuevo tensión entre las dos estrellas del conjunto parisino: Kylian Mbappé y el propio jugador carioca.

Tras el partido ante el Montpellier, correspondiente a la jornada 2 de la Ligue 1 Uber Eats, el cual terminó con victoria para los parisinos por 5-2, un aficionado fan de Neymar criticó que el primer lanzamiento de penalti que tuvo lugar en el encuentro lo tirase Mbappé, el cual falló, y no el brasileño, el cuál sí tiró el segundo tiro libre desde los 11 metros. Aún así, esta actuación le creó mucho malestar al aficionado que piensa que quien dirige el club realmente es ‘La Tortuga’ y explotó en las redes sociales poniendo un tweet criticando a la estrella francesa.

“Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, seria el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!", podía leerse en el tweet de @Neymargiabr. La polémica viene, no porque un aficionado en redes sociales se meta con un jugador de un equipo de fútbol, ese es el pan de cada día, si no porque el propio Neymar Jr no dudó por un momento en dar me gusta a esta publicación. Un tweet en el que se criticaba a su compañero y estrella del equipo.

Desde hace tiempo la relación entre ambos jugadores es inexistente. Mbappé le reprocha al carioca su falta de profesionalidad y de entrega para con el equipo y el brasileño no le perdona a ‘La Tortuga’ no defenderle públicamente cuando los aficionados le pitaron a él y a Messi en el Parque de los Príncipes cuando cayeron eliminados en los octavos de final de la Champions League.

Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo, el PSG se cansó de la actitud del ‘10’ e incluso le ha puesto a la venta, pero las ultimas actuaciones en el terreno de juego, anotando 5 goles y repartiendo 3 asistencias en tan solo tres partidos oficiales hacía pensar que Neymar se había puesto en serio este año, quería revertir la situación y que incluso podría ganarse el perdón de Luis Campos y Al-Khelaïfi. Pero este ultimo escándalo ha cortado por completo toda la progresión y le ha puesto de nuevo en la rampa de salida. Si alguien viene a por el ex del FC. Barcelona, el PSG no podrá ningún impedimento a su salida y se sentará a negociar. En una guerra contra Mbappé, el brasileño no tiene nada que hacer. Si sigue por este camino su futuro en París está claro.