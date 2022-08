Al-Khelaïfi lo sabe: Neymar, Leo Messi o Mbappé se quedarán fuera

La salida de Mauricio Pochettino no solo ha puesto de manifiesto la decepción de Nasser Al-Khelaïfi con la labor del técnico argentino al frente del PSG, sino que su sucesor, Christophe Galtier, está dispuesto a tomar decisiones drásticas para tratar de lograr el gran sueño del jeque catarí, ganar la primera Champions League en la historia del club.

Lo primero que hizo el técnico galo conforme fue nombrado nuevo director de orquesta del PSG fue ratificar la continuidad de Neymar JR, futbolista con el que quiere contar durante su proyecto en el Parque de los Príncipes y quien estaba en la cuerda floja. No obstante, lo que ha sido toda una sorpresa es la declaración de intenciones realizada por el propio Galtier y la cual afecta de forma directa a los tres jugadores referenciales del equipo: aparte del '10', Leo Messi y Kylian Mbappé.

A pesar de que la llegada de 'La Pulga' el verano pasado supuso un motivo muy esperanzador de cara a las aspiraciones europeas del equipo, se pudo comprobar en partidos de máxima exigencia que, apostar por los tres futbolistas en el ‘11’ titular, es sumamente arriesgado. Ninguno se empleó en labores defensivas para ayudar tanto a los centrocampistas como a los laterales, algo que actualmente es más que necesario, y eso pasó factura en muchos encuentros donde el rival supo jugar el balón como el Manchester City o el Real Madrid.

Es cierto Galtier ha apostado por el tridente mágico durante los primeros compromisos ligueros, pero el técnico francés es consciente de que contar con ellos en su ‘11’ titular en partidos de máxima exigencia podría ser sumamente negativo para tratar de conseguir el objetivo principal del club, el cual no es otro que pelear por la Champions League.

Pochettino no se atrevió a relegar al banquillo a ninguno de los tres atacantes, pero Galtier parece tener muy claras las ideas y prueba de ello es que contra el AS Mónaco, en el último encuentro disputado en París, dejó fuera del equipo a Messi en los minutos finales y con el marcador igualado, algo que no gustó en absoluto al argentino.

Por ende, se prevé un giro radical en el ‘11’ titular de Galtier en partidos donde disponer de un entramado defensivo férreo sea vital para lograr resultados gratificantes, solo falta por saber qué estrella del PSG pagará las consecuencias de esta decisión quedándose fuera.