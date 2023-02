Al-Khelaïfi obedece a Kylian Mbappé con el fichaje caro que intentó cerrar Laporta en verano

Que Kylian Mbappé renovara su contrato con el PSG cuando el futuro del jugador francés miraba al Real Madrid no solo conllevó que el futbolista se haya convertido en uno de los deportistas mejor pagados del mundo, sino que Nasser Al-Khelaïfi esté prácticamente obligado a satisfacer sus peticiones para no dar alas a que el jugador de 24 años se vuelva sentir atraído por la posibilidad de llegar al Bernabéu en un futuro no muy lejano.

A tenor de lo mencionado, hace escasas semanas comentamos en Don Balón que Mbappé exigió a la directiva del PSG el fichaje de Bernardo Silva, un futbolista capital para Pep Guardiola en el Manchester City que estuvo a punto de llegar al FC Barcelona el pasado verano, aunque Joan Laporta finalmente no pudo cerrar la operación por el elevado coste de su traspaso.

No obstante, aunque el centrocampista portugués sigue estando en la órbita del conjunto catalán, ahora es Al-Khelaïfi el que está liderando la carrera para cerrar el bombazo con Bernardo Silva, quien está considerado uno los mejores jugadores del mundo y quien, a pesar de ostentar un puesto privilegiado en el Etihad Stadium (ha superado los 1500 minutos esta temporada), está abierto a buscar una nueva aventura profesional lejos del City.

Su estrecha relación con Mbappé se gestó durante la estancia de ambos futbolistas en el histórico AS Mónaco que alcanzó las semifinales de la Champions League en 2017 gracias, entre otros futbolistas, al excelente nivel mostrado por el francés y el luso. Ahora, Le10 Sport comenta que la estrella del PSG ha vuelto a insistir a Al-Khelaïfi para que el jeque catarí estreche lazos cuanto antes con el jugador de 28 años y con su agente, Jorge Mendes, para tratar de preacordar verbalmente su llegada del Parque de los Príncipes el próximo verano.

A pesar de que Guardiola intentará hacer todo lo posible para evitar la salida de Bernardo Silva, la idea del jugador cada vez es más clara y al técnico barcelonés se le presentará muy complicado, a pesar de que todavía resta media temporada para cambiar las tornas, retener al futbolista de nuevo, sobre todo porque la oferta del PSG podría rondar los 80 millones.