El peor KO del lustro para Guardiola y el City por Casemiro, Rashford y una sanción histórica

En la temporada 2017/18 empezó un idilio del Manchester City con Pep Guardiola, el entrenador casi infalible en los torneos de la regularidad, de cuatro títulos en cinco años, uno que sin embargo en esta temporada, por unas cosas u otras y curiosamente cuando tiene al mejor goleador del mundo, Erling Haaland, está cerca de certificar una ruptura, el adiós a otra Premier League. Pero no solo eso, encima el Manchester United de Casemiro y Marcus Rashford amenaza su honor capitalino.

Históricamente la lucha entre los dos conjuntos de Mánchester ha sido favorable a los diablos rojos, pero la llegada de petrodólares al club inglés cambió poco a poco esa dinámica que con el técnico de Sampedor ha tomado una deriva muy clara en favor de los skyblue, pero eso puede cambiar rotundamente en esta temporada y lo puede hacer incluso sin mediar la posible sanción que planea contra el City.

Pasemos por ahora someramente por esa amenaza de sanción histórica que le puede caer al gigante inglés, donde la Premier League ha advertido que ha remitido “supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una Comisión en virtud de la Regla de la Premier League W.3.4”. Si prosperara y se confirmaran las pesquisas de tal investigación, el déficit de puntos contra el City sería histórico y que costaría la participación en la Champions de la campaña 23/24... salvo que ganen la actual.

No obstante, queremos hablar por ahora de lo deportivo. De las últimas cinco temporada en la liga inglesa, Pep Guardiola, ex del Barça, ha ganado cuatro, pero en esta en curso el Arsenal parece decidido a sumar la suya tras 19 años de sequía. Y más allá de ello, el último tropiezo del City en liga, ante el Tottenham (1-0), puede hacer que Guardiola no solo pierda la liga en favor de los gunners, sino que en la disputa entre los dos conjuntos de Mánchester, el United, por primera vez en mucha temporadas, quede mejor que los citizens en la tabla. Es posibles desde las buenas sensaciones de los red devils, las renqueantes de los celestes y la diferencia entre ellos: solo 3 puntos.