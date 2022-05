Al-Khelaifi ordena la portería del PSG: Keylor Navas aclara su futuro

La portería del París Saint Germain es uno de los puntos calientes del próximo mercado de fichajes. Keylor Navas ya se ha manifestado en repetidas ocasiones argumentando que lo que ha sucedido a lo largo de la actual temporada, con la alternancia constante entre dos guardametas en la titularidad, no puede volver a repetirse porque no es bueno ni para los porteros ni para el equipo. Así que el PSG parece que está tomando nota.

Y es que según apunta el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano, el conjunto parisino puede quitarse de encima a uno de sus guardametas. Se trata de Alphonse Areola, el francés que está jugando esta campaña en calidad de cedido en el West Ham United, y que según estas últimas informaciones va a prolongar durante un año más su estancia en la Premier League. Es cierto, no obstante, que Areola, ex del Real Madrid, no ha sido todo lo protagonista que le hubiera gustado esta temporada en uno de los equipos revelación del continente europeo, pero parece que se encuentra a gusto y que ve con buenos ojos no cambiar de aires de momento, más aún sabiendo que en el PSG no va a tener minutos

El París Saint Germain tiene una larga lista de porteros ya que no solo cuenta con Areola cedido en otro equipo, sino que Sergio Rico también está a préstamo en el Mallorca desde mitad de temporada. De hecho, el guardameta español no ha conseguido encontrarse cómodo en LaLiga ya que sus actuaciones han quedado en entredicho y el Mallorca parece que no tiene pensado prolongar la estancia del cancerbero en las islas. Eso sí, tiene contrato en París hasta 2024 por lo que supone otro problema para Leonardo y Al-Khelaifi.

Ahora bien, la principal duda está en resolver el dilema entre Keylor Navas y Donnarumma. El costarricense y el italiano se han alternado en la portería durante esta temporada pero ninguno de los dos está contento con esta situación, por lo que parece claro que uno de los dos tiene que salir del Parque de los Príncipes y dejar atrás a Messi, Neymar y compañía.