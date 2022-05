Al-Khelaifi, aturdido: el Madrid no es la única amenaza por Mbappé

Kylian Mbappé es uno de los grandes protagonistas de la temporada, no solo por sus espectaculares cifras goleadoras con el PSG, sino porque su finalización de contrato con el conjunto galo tiene en vilo tanto a Nasser Al-Khelaifi como a Florentino Pérez. A la vista quedó en el mercado veraniego de 2021 el gran interés del mandatario merengue en hacerse con el futbolista y ahora, dado que llegaría gratis al Bernabéu, está más pendiente que nunca de su decisión.

Eso sí, con lo que no contaba el magnate catarí del PSG es con que, además del conjunto blanco, hay otro gigante en Europa dispuesto a asestar el bombazo con Mbappé: el Liverpool. Según ha afirmado The Athletic recientemente, el jugador aún no tiene nada apalabrado ni con el cuadro español ni con el francés y esas dudas la quieren aprovechar los reds para protagonizar la gran sorpresa del mercado.

Es cierto que Jürgen Klopp ya abrió esta posibilidad en 2021 atendiendo a las dudas del jugador para extender contrato con el PSG, unas dudas que a día de hoy siguen estando vigentes dado que el Real Madrid sigue sin tener nada acordado aún con el futbolista, según ha desvelado este prestigio medio inglés. Aquí es donde el Liverpool ha hecho su aparición en escena para abrir una vía inesperada al jugador, una vía que podría cumplir a la perfección con los requisitos del crack para comprometerse con un nuevo club: garantías de poder pelear por la Champions League y asumir el salario de 25 millones netos por campaña que pretende recibir el delantero.

Así pues, tras confirmar el pasado sábado que anunciará su decisión antes de que finalice el mes de mayo, son tres las propuestas top que tiene el jugador para proseguir con una carrera que se encuentra en un momento muy importante y, para sorpresa del Real Madrid y del PSG, el Liverpool parece contar con más posibilidades de triunfo de las aparentes por los factores mencionados.

El futoblista ha realizado un viaje exprés a Qatar, según diversas fuentes, para abrodar la decisión junto a su familia y esta se conocerá conforme se haya celebrado la final de la Champions, es decir, tras el 28 de mayo.