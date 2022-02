Al-Khelaifi prepara su revolución en el PSG: doble adiós argentino

El Paris Saint-Germain no consiguió acelerar su operación salida durante el pasado mercado invernal, lo que obligó a los de Nasser Al-Khelaifi a descartar alguna llegada para reforzar su plantilla de cara a esta segunda mitad de la temporada. Con la más que probable salida de Kylian Mbappé a final de curso, la planificación del cuadro galo sigue a la espera del posible cambio de entrenador con Mauricio Pochettino cada vez más lejos de Parque de los Príncipes, y con Zidane supuestamente como su sucesor. Contra todo pronóstico, Ángel Di María no seguiría en París la temporada que viene, al terminar contrato este verano; con su compatriota Mauro Icardi sumándose a la lista de bajas que a priori manejan en estos momentos en el PSG de cara al mercado estival.

El fideo se ha mantenido como uno de los pilares del esquema de Pochettino esta temporada a pesar de la llegada de otra gran estrella como Leo Messi, siendo además uno de los mejores del conjunto parisino durante varios tramos de la temporada. Pese a todo, según L’Equipe el PSG no tiene tan clara la continuidad de Di María para el curso que viene, a pesar de que el jugador estaría dispuesto a continuar en la capital francesa al menos una campaña más antes de regresar al fútbol sudamericano como todo parece indicar. La decisión será del club, y podría terminar dependiendo de las oportunidades de mercado que surjan para mejorar la plantilla con objetivos como Dembélé, Cristiano Ronaldo o Rashford sonando.

Respecto a Mauro Icardi, es un secreto a voces que el delantero argentino saldrá del PSG en verano, tras apenas contar con protagonismo esta temporada. El futuro del atacante se encuentra en la Serie A según apunta Calciomercato, con hasta tres interesados importantes en hacerse con el futbolista del conjunto parisino. AC Milan, Roma y Nápoles habrían preguntado ya por el futuro del delantero argentino, aunque el gran problema de la operación reside en afrontar su alto salario, que asciende a unos 10 millones de euros por temporada.

Por lo tanto, ambos argentinos podrían abandonar el Paris Saint-Germain este verano, aunque cualquier decisión queda todavía condicionada a la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo del cuadro galo en verano. El ex del Real Madrid coincidió en la Casa Blanca como segundo de Carlo Ancelotti con Di María, por lo que no sería de extrañar que frenase su salida, mientras que, con Mauro Icardi, nada parece que pueda cambiar su adiós en verano al no contar con sitio en el tridente parisino.