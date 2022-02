Allegri y la Juve alerta por otro ‘9’: Morata y otro más en la agenda

El futuro de Álvaro Morata continúa siendo muy incierto en estos momentos de cara a la temporada que viene, con el delantero español viéndose obligado a continuar en la Juventus durante el pasado mercado invernal pese a sus deseos de firmar con el FC Barcelona. Los de Massimiliano Allegri impidieron esta posibilidad pese a hacerse también con Dušan Vlahović, y sin descartar comprar al madrileño en verano. El delantero sigue siendo propiedad del Atlético de Madrid, a pesar de que los del Cholo Simeone no cuentan con él, por lo que el Metropolitano no parece una posibilidad salvo sorpresa mayúscula. Desde Turín buscarán negociar con los rojiblancos en verano para firmar un traspaso por una cantidad menor a los 35 kilos de su opción de compra, con Alexandre Lacazette como alternativa desde la Premier League coste cero por si no llegan a un acuerdo.

La Juventus se habría marcado un precio máximo para terminar de quedarse al internacional español según ha desvelado Skysports, con el cuadro trasalpino plantándose en los 20 millones de euros para fichar a Álvaro Morata este verano. Los de Allegri son conscientes de la mala relación entre Simeone y el delantero, además de que el Atlético de Madrid no contará con muchas más ofertas con vistas al mercado estival, factor por el que no están dispuestos a pasar de dicha cantidad bajo ningún concepto. Todo apunta a que desde el Metropolitano aceptarán la oferta, aunque por el momento no hay nada oficial.

Pese a todo y de forma simultánea, la Juventus ha comenzado a trabajar en la posible llegada de Alexandre Lacazette a coste cero. El delantero francés del Arsenal termina contrato este verano y hasta el momento no ha tomado ninguna decisión de cara a la temporada que viene, con la Juve, Inter, Lyon y el propio conjunto gunner interesados en contar con el atacante. Su regreso a Francia parecía hasta hace unos días la opción más probable, aunque las últimas palabras de Mikel Arteta abriendo la posibilidad de que continúe en la Premier han cambiado nuevamente el panorama.

Por lo tanto, la Juventus buscará en primera instancia quedarse con Álvaro Morata en propiedad durante este verano. La gran condición será negociar con el Atlético de Madrid el precio de su traspaso y que no supere los 20 millones de euros, con el propio delantero español asegurando durante los últimos días que quiere continuar en Turín mucho tiempo. El plan alternativo para los de Allegri sería la firma de Lacazette a coste cero, aunque todo pasa en primera instancia por sentarse a negociar con los del Cholo Simeone.