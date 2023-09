Al-Khelaïfi se la jugó a Laporta con su traición, pero una leyenda merengue rompe al nuevo Valdés

A comienzos del pasado mercado de verano, el Barça tomó una malísima decisión con uno de sus mejores proyectos de la Masía. Y es que, desde la directiva culé, convinieron en que no era necesario activar la renovación unilateral del contrato de Arnau Tenas para asegurarse su continuidad en Barcelona. Hecho tras el cual, el PSG convenció al portero catalán para que fichara por los parisinos en un movimiento de genio por parte del club francés, pero que ha dejado a Tenas en un desolador puesto como tercer portero del equipo.

Más dinero a cambio de dar un paso atrás

Arnau Tenas estaba destinado a ser el segundo portero de esta temporada en el Barça. Dentro del club saben que su talento es mayor que el de un Iñaki Peña al que nadie ve como futuro dueño de la portería blaugrana. En este sentido, la gestión por parte del club fue nefasta. Sin embargo, la visión de futuro del que estaba llamado a ser el futuro Víctor Valdés, fue todavía peor.

Es evidente que fuera donde fuera, el canterano culé iba a ser portero suplente. Sin embargo, no fue lo mejor, decidirse por ser el suplente de Donnarumma, que a sus 24 años le sobran años de fútbol, antes de serlo de un Ter Stegen que, con 31 años, tiene menos futuro por delante. Además, cabe resaltar que el guardameta catalán no solamente tendrá por delante a Donnarumma, sino que este año también estará Keylor Navas, que apunta a ser el segundo en la lista, relegando a Tenas al puesto de tercer portero.

De este modo, el ex del Barça apunta a ser totalmente irrelevante en esta temporada, dado que Keylor finalmente no abandonó el PSG. Provocando que, tal como informa Josep Capdevila, Tenas pueda acabar cedido en Qatar.

¿Adiós al sueño de la infancia?

Abandonar el Barça de la forma en que lo hizo no es una sentencia final, pero sí que se le puede acercar mucho. Tenas es un culé de corazón y verlo abandonar de la forma en que lo hizo el club de su vida, no fue plato de buen gusto. Especialmente por el hecho de ser el PSG, pues Nasser Al-Khelaïfi es persona non grata en can Barça, donde saben que no deben ser cómplices del conjunto parisino.