Al-Khelaïfi sentencia a Neymar: Messi y Mbappé tienen nuevo socio

Quien se lo iba a decir al PSG. Con la renovación millonaria de Kylian Mbappé todo apuntaba a que Al-Khelaïfi no tendría tantos problemas en este mercado de fichajes para convencer a otros jugadores de que eligieran al conjunto parisino, en lugar de otros equipos, pero lo cierto es, que desde la ampliación de contrato de ‘La Tortuga’, todos los fichajes que ha intentado el jeque han obtenido el ‘no’ como respuesta final (Tchoyaméni, Lewandowski, Renato Sánches...), aunque parece que eso podría estar llegando a su fin.

Según informa el diario L’Equipe, el PSG y el Stade de Reims estarían habrían llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del delantero francés de 20 años por 35 millones de euros (28.5 fijos y 6.5 en variables), lo que le convertiría en el segundo fichaje del PSG en este mercado de fichajes, o tercero si contamos la compra de Nuno Mendes, tras Vitinha, por el que pagaron 40 millones de euros al Oporto.

De oficializarse este principio de acuerdo, Hugo Ekitike llegaría para convertirse en un jugador de futuro para el PSG y un nuevo obstáculo para la permanencia de Neymar Jr en el conjunto parisino. Desde que Luis Campos fuese nombrado nuevo director deportivo del equipo francés, los rumores sobre una salida del brasileño no han hecho más que crecer, hasta tal punto, que este mismo diario ha llegado a asegurar que estarían dispuestos aceptar una posible cesión.

La química entre Mbappé y Neymar Jr a día de hoy es nula, como se ha podido ver en estas primeras sesiones de entrenamiento de la pretemporada en las que Neymar Jr no quiso realizar las pruebas por parejas que Chritophe Galtier había programado y espero en su lugar a Leo Messi, haciendo caso omiso del delantero francés.

Neymar no está pasando por su mejor momento en el PSG, recientemente ha renovado con la entidad parisina hasta 2027 (por la activación automática de una cláusula existente en su último contrato firmado con ellos), pero su salida cada vez está más cerca. Hugo Ekitike podría ser el golpe definitivo para el brasileño, ya que, además de el delantero del Reims, Luis Campos está trabajando en la contratación de otro atacante, Gianluca Scamacca, del Sassuolo. Al-Khelaïfi ya no cuenta al ex del FC. Barcelona y se lo está haciendo saber. Veremos en qué acaba todo.