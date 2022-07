Al-Khelaïfi quiere echar al argentino: 3 nuevos aliados para Mbappé

Desde Qatar han dado un ultimátum a Nasser Al-Khelaïfi. Tras la gran inversión realizaba el año pasado con fichajes como Lionel Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Achraf o Nuno Mendes, a los de Doha no les ha parecido suficiente la consecución de la Ligue 1. Ellos quieren y ansían la Champions League y la derrota ante el Real Madrid supuso un antes y un después para el futuro del jeque. Quieren mayores éxitos que el título de liga y para ello le han pedido un cambio, y parece que poco a poco lo está haciendo.

Nasser Al-Khelïfi tiene claro que todo lo conseguido hasta ahora no ha servido para ganarse la confianza y el respeto de Catar, por eso, ha decidido dar un giro de 180º, destituir a Leonardo y contratar un nuevo director deportivo que cambie la situación de la actual plantilla y vire el rumbo del PSG. Luis Campos ha sido quien ha sustituido al brasileño como hombre que decide sobre las entradas y salidas en el Parque de los Príncipes y ha dejado claro que no le tiembla la mano con tal de construir un equipo que el considera ganador, si no que se lo digan a Neymar, que tiene colgado el cartel de transferible.

No quiere un equipo de cromos, quieren un equipo de futbolistas, no le importan los nombres si no el grupo, por ello no ha fichado ni ha Zidane, ni a Antonio Conte ni a Mourinho, si no a Chritophe Galtier para el banquillo. Luis Campos confía en él y valora mucho su trabajo, cree que es el idóneo para llevar al PSG al éxito con independencia de lo conocido que sea. Algo parecido sucede con los 3 nuevos delanteros que pretende conseguir para el año que viene, a excepción de Robert Lewandowski.

Luis Campos y Nasser Al-Khelaïfi quieren que el año que viene formen parte de la plantilla de Galtier, Lewandowski, Scamacca y Ekitike. Estos dos últimos, aunque conocidos, no son estrellas a nivel mundial como lo es Lewandowski o como lo son Messi, Neymar, Mbappé o Icardi, precisamente este último es quien tiene apuntado en rojo en su lista el nuevo director deportivo para que abandone el Parque de los Príncipes, ya se lo ha trasladado, pero por si tenía alguna duda, no quiere uno, ni dos, si no 3 nuevos delanteros para su PSG.

Ayer mismo publicábamos en Don Balón el interés del PSG en Robert Lewandowski, su fichaje parece un poco complicado teniendo en cuenta la intención del jugador de jugar en el FC. Barcelona, aunque ya sabemos lo convincente que puede ser AL-Khelaïfi. La incorporación de Giunaluca Scamacca es la que más encarrilada tienen, Le Parisien publicaba a principios de semana un acuerdo con el Sassuolo por 50 millones de euros, pero Luis Campos quiere rebajar el precio.

Por su parte, el fichaje del delantero del Reims, Hugo Ekitike, va para largo. El joven goleador francés tiene muchas novias en el mercado como Newcastle o Real Madrid y aunque al jugador le atrae la idea de jugar el año que viene en el PSG, su decisión se hará esperar, a pesar de haber viajado a Inglaterra a hablar con el equipo de Bin Salmán y estar a punto de cerrar el fichaje con ellos, pero finalmente se echó para atrás.

En definitiva, Luis Campos quiere 3 nuevos delanteros para el PSG que acabarían con todas las opciones de disfrutar de minutos el año que viene de Mauro Icardi, y en año de Mundial.