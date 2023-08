Al-Khelaïfi y Qatar hacen arder París contra Mbappé: paso final, desvinculación y billete a Madrid

Basta con ganarse la opinión de las masas para tener el control absoluto de la conciencia de estas, y con eso, de todo el discurso. Lo único que no tienen en París ahora mismo Nasser Al-Khelaïfi y Qatar es el favor de Kylian Mbappé, al cual quieren fuera cuanto antes. Las consecuencias se suceden y desde Luis Enrique a los estamentos del club, todos los ámbitos de la vida del PSG hacen que su billete a Madrid esté listo… con deshonra.

Rotura de relaciones

Informa Ramón Álvarez de Mon que el PSG ha tomado la decisión de reunirse con Mbappé y su entorno para firmar su finiquito y desvinculación con el club parisino, y que esto sucederá de forma inminente. Y no solo llegan estas noticias, sino que los ultras parisinos ya están con el club y sus gestores en este asunto, contra el jugador, al que consideran traidor a la causa y persona non grata, tal y como ha sufrido Neymar Júnior en otras ocasiones, también Leo Messi, pero con mayor hostilidad. O lo que es lo mismo, Mbappé ya no es bien recibido en París, lo quieren fuera de la ciudad en la que nació.

Acuerdo con el Madrid

En el epicentro del maremágnum del asunto Mbappé y su ruptura con su club subyace una vieja obsesión por la que el club galo no perdona que el jugador no solo se niegue a renovar, sino que esa decisión vaya acompañada de un (supuesto) acuerdo con el Real Madrid de cara a 2024. En Qatar esto es visto como alta traición y, aunque no pueden probarlo, causa tal malestar que la reconciliación, dicen, ya es imposible. La relación está totalmente rota. Y el sentimiento es recíproco; Mbappé no va a perdonar el trato recibido.

De modo que solo hay una salida para Al-Khelaïfi y el jeque, sacarle el máximo rendimiento al traspaso del jugador y manchar su imagen antes de su marcha. Por eso se han visto imágenes esperpénticas en las tiendas del club, con retirada masiva de las camisetas con su dorsal, también de carteles en los que sale vinculado al club. El PSG está decidido a borrar cualquier rastro del 10 de les bleus en París. Por todo ello, la opinión pública francesa ya no ve tan posible que el jugador se quede en la grada toda una temporada, que en el fondo no supondrá más que perdidas económicas para el PSG, sino que se inclinan porque en los próximos días suceda una salida deshonrosa que deje la mancha en el jugador. Vamos, que Madrid se acerca, pero la salida del delantero va ser un purgatorio.