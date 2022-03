Arde París para Neymar y Messi: Nasser Al-Khelaïfi les da un ultimátum

¿Cómo no va a haber consecuencias profundas en un transatlántico cargado de oro y mármol, preparado, supuestamente, para soportar todas las tormentas y salir airoso de ellas peo que en la práctica termina hundiéndose a las primeras de cambio? La eliminación ante el Real Madrid ya está teniendo consecuencias dramáticas para el PSG y Nasser Al-Khelaïfi, que pone voz al jeque, y este ha reculado en su posición, señalando incluso a Neymar Júnior y Leo Messi.

Los días en que se encumbraba ciegamente la majestad que la calidad superior del argentino y el brasileño atesoran han pasado. El fútbol actual es de una velocidad atroz y si los resultados, máxime en estas superestructuras, no llegan, la paciencia es tan corta que asusta, y al PSG le ha estallado este ritmo vertiginoso en la cara. Pero Al-Khelaïfi, consciente de las críticas vehementes contra las dos estrellas, no está dispuesto a caer con ellos, prefiere tirarlos al barro, que se ensucien y luchen por su supervivencia.

De ahora en adelante se ha instalado una variedad de realidad desconocida para Messi, siempre protegido en Barcelona, pero sobre todo para Neymar, ausente habitualmente. Ahora, tras la eliminación, hay otro orden de preferencias: todos deben sacrificarse, no habrá indiscutibles y ni los contratos blindan a los futbolistas, se llamen como se llamen. Pensarán que esto siempre debió de ser así, pero en París nunca lo fue… hasta ahora.

¿Este nuevo escenario en el que el PSG no justifica ni protege el mal momento de sus dos cracks puede acabar con venta? La respuesta del club francés es clara: sí. De tener que haber una revolución de ahora en adelante, la habrá. Dicho de otra forma, el PSG no pone en venta a Messi y Neymar, pero escuchará cualquier propuesta del mercado por ellos. La más que probable salida del único hombre válido del tridente, Kylian Mbappé, sitúa a los franceses ante la necesidad de cambios profundos y no les va a temblar el pulso para hacerlo, básicamente porque el dinero no es un problema. Vienen tiempos oscuros para Messi y Neymar, que deben reaccionar o echarse a un lado. Es decir, lo justo con dos futbolistas que cobran más que nadie pero no han rendido.