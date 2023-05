Bombazo que no vivirá el 10 de Argentina: Mourinho usará así a Mbappé y el PSG tendrá este fichajazo

A grandes males, grandes remedios. José Mourinho se posiciona como el principal favorito para tratar de darle un lavado de cara a un Paris Saint-Germain que la temporada que viene, la 23/24, no contará con Leo Messi y se intenta desde el club que tampoco esté Neymar Júnior. Esto último no será fácil, sin embargo, la certeza más grande, de cumplirse, sería el impacto que causaría José Mourinho tanto táctica como disciplinalmente, un entrenador que marcaría el juego de Kylian Mbappé.

Técnico sentenciado, pero cambio de rumbo

La iniciativa de Nasser Al-Khelaïfi de romper con Leo Messi y tratar de hacer lo propio con Neymar Júnior responde a un anhelo de Mbappé por tener un equipo más compensado, sacrificado y organizado, donde la presión y la intensidad física sean una muestra del día a día. Pues bien, Mourinho puede dar eso en ciertas fases, además de la disciplina de la plantilla, pero para ello debe haber un cambio. Sobre ello, la salida de Messi no será la única, ya que, lógicamente, el entrenador actual, Christophe Galtier, está sentenciado y haría hueco a The Special One, pero, a la vez, habría peticiones en el mercado de fichajes.

Aún queda recorrido en París para tratar de hacer oficial lo del míster luso, pero van por el buen camino las negociaciones, según hemos podido saber; es más, el entrenador está por la labor de aceptar y solo faltaría acordar el traspaso con su actual equipo, la AS Roma. Superado este proceso, no han trascendido demasiadas peticiones de Mou de cara al mercado de fichajes, pero las habrá, y donde el preparador sí estaría al tanto de que el argentino saldrá y puede que también el brasileño.

Mbappé y mucho por construir

De acabar Mourinho en París, el míster dotará de carácter, fortaleza física y defensiva al PSG, pero todavía queda mucho más por construir. Gusta Mourinho de un dibujo cercano al 4-2-3-1, donde Mbappé sería una de las piezas de ida y vuelta en el costado y donde aún debería entrar un nueve al uso, que normalmente ha de tener mucha envergadura. Victor Osimhen y Harry Kane se ajustan a esas características. A veces trabajado el bloque bajo, el PSG de Mou puede ser un equipo más rocoso que dominador, sumando músculo a la medular y salidas fulgurantes al contraataque; suyo fue el Madrid de los 121 goles en 38 partidos en la 10/11.