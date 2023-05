LaLiga y Arabia bloquean a Messi, y Laporta y el Barça amanecen con una puñalada: se irían juntos

Gavi y Alejandro Balde son ahora mismo de forma oficial las primeras guerras que tiene por delante el Barça y tras ellos han de llegar otras tantas mucho antes de tratar de encajar a la figura de Leo Messi en la plantilla 23/24. En este proceso, los tiempos importan y el 10 de Argentina, que lo tiene ahora que más o menos ha confirmado su salida de París, va bastante rápido: sabe que los problemas del Barça con LaLiga hacen muy complicado encajarle en el club. A su vez, su viaje inesperado a Arabia da pistas y eso, para sorpresa de Laporta y los culés, tiene su incidencia en un crack de la plantilla azulgrana.

Posible, probable, pero nada hecho

No estamos diciendo que este acuerdo esté cerrado, ni mucho menos, pero desde luego hay fuentes cercanas al entorno de los dos cracks ligados al Barça que permiten pensar que puede ser uno de los finales posibles al culebrón del todavía número 30 del PSG y a su excompañero y amigo en el Barça, Sergio Busquets. Y ahí viene el desliz, las urgencias y la alarma para el club catalán, porque la continuidad de Busi no solo no está asegurada, sino que podría estar en peligro precisamente por la intención del jugador de ir de la mano en su salida junto a Messi.

No hay casualidades en el día a día de superestrellas como Messi y nos informan que su viaje, con bastante riesgo para su imagen en el PSG, fue causal, no casual, es decir, el argentino podría estar allanando el camino a su imagen pública en suelo saudí de cara a aceptar la oferta descomunal que le han ofrecido desde Arabia Saudí, de unos 245 kilos limpios por temporada. Y sabemos que una no tan abultada pero igualmente descomunal pesa sobre la mesa de Busquets.

¿Último baile?

Y a resultas de esta situación jugaría también el silencio de Busquets, que no ha querido confirmar su estancia en Barcelona aunque sí ha dejado claro que no aceptará la oferta de Miami, de la MLS. Pues bien, el Al Hilal ya puso a Busquets una propuesta, como hiciera el Al Nassr de CR7, una que podría aceptar sabiendo que su excompañero en el Barça, Leo Messi, también va aceptará la suya. O lo que es lo mismo, podrían irse junto al mismo destino. De modo que podría darse el caso que Messi no solo no fiche por el Barça ante las graves trabas que pone LaLiga para su fichaje, sino que Busquets también se eche a un lado yendo al mismo equipo. Por ahí, de hecho, vendría el renovado interés del Barça en Amrabat una vez se ha confirmado que no tienen opciones con N’Golo Kanté, otro jugador que gustaba para sustituir a Busi.