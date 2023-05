CR7 conoce el paso decisivo que da Leo Messi lejos del Barça: cambio exprés y nuevo equipo para él

El PSG ya está, de forma más o menos oficial, de vacaciones, como demostró otro esperpento, uno más, del equipo de Christophe Galtier en la Ligue 1, esta vez ente el Lorient (1-3) en el Parque de los Príncipes. Y de nuevo uno de los tres cracks del tridente volvió a ser el foco de críticas; y no hablamos de Kylian Mbappé, goleador, ni de Neymar, lesionado. Que Leo Messi tiene pie y medio (diríamos que algo más) fuera de París es un hecho, pero lo que no le hará tanta gracia al Barcelona es el guiño del crack que toca muy de cerca a Cristiano Ronaldo.

Una salida con retiro millonario y plácido

Quizá no se tan grave para el 10 de la albiceleste tomarse un retiro de oro tras su larga y exitosa carrera en la Pro League de Arabia Saudí, donde el Al Hilal, rival del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, sigue latente, pendiente de ir tentando poco a poco al sudamericano. La gran tentación, sin duda, es la oferta que tiene sobre la mesa: nada más y nada menos que 245 millones de libras esterlinas (unos 279 millones de euros) por temporada, según afirma Talk Sport.

Y si ya de por sí es tentadora la impresionante propuesta saudí, más lo es para un jugador que viene de un tiempo convulso en Barcelona y París, pero ha ganado su último gran título que le quedaba por conquistar en su carrera, la Copa del Mundo, de modo que la oferta podría ser aceptada como paso a un lado merecido. Y se especula tal cosa debido al guiño del crack al régimen saudí, donde el ministro de Turismo del país, Ahmed Al Khateeb, publicaba en redes sociales unas fotos del astro con su familia en el país árabe: “me complace dar la bienvenida a Leo y su familia en sus segundas vacaciones aquí”, decía. Estos pasos que está dando Messi los conoce CR7, que transitó esa vía justo antes de firmar.

En Francia lo ven claro

En medio de la tormenta por otra derrota más del PSG, pero también por una temporada más en la que el club no logra sus objetivos, en Francia, entre la opinión pública, poco menos que dan ya por concluida la etapa de Messi en la Ligue 1, y lejos de situarlo en Barcelona o Miami, desde ciertos focos se ve más próximo al argentino de cara a fichar por la liga saudí, a la que Al-Khelaïfi no pondrá ninguna pega, es más, para el PSG es la mejor opción, ya que no renovarán al jugador y en el Al Hilal no verán al 30 compitiendo contra ellos en Europa.