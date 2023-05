Florentino quiso ficharlo enrabietado por Mbappé y Pochettino y Boehly ya tienen nuevo galáctico

Pase lo que pase esta temporada, el Chelsea de Todd Boehly y, probablemente en la campaña que viene, a las órdenes de Mauricio Pochettino -si finalmente, como parece, el técnico argentino es el elegido por el magnate de los blues- tendrá un jugador enorme de cara a la temporada que está por empezar, la 23/24. Para muchos, por calidad, presencia física y cualidades, es el ‘otro’ Mbappé, la copia más parecida en el mercado, y tanto es así que Florentino Pérez lo tuvo en mente como alternativa para el Real Madrid cuando el jugador del PSG le dio largas. Pues bien, los londinenses ya saben la clase de jugador que han fichado.

Evidentemente hablamos de Christopher Nkunku, el cual tiene un acuerdo cerrado con el equipo inglés de cara a la próxima temporada y que, en esta campaña, una vez ha superado su lesión, se ha vuelto a consagrar como uno de los jugadores más importantes de la Bundesliga. Sin ir más lejos, suyo fue el tanto en la victoria ante el Hoffenheim (1-0) en el primer partido que jugaba el francés más allá de 45 minutos tras recuperarse de una dolencia muscular, que, entre otras cosas, le hizo perderse la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola, rival ahora en la competición, del que pudo ser su equipo, el Real Madrid.

Fichaje oficioso

Precisamente lo de los blancos no cuajó con Nkunku en parte porque Florentino Pérez disminuyó su ímpetu inicial con el jugador cuando perdió a Mbappé y en parte porque el Chelsea tenía sobre la mesa una oferta mejor que la de los blancos.

En la actualidad, seguramente los seguidores del Chelsea -los cuales ya saben que no verán la Champions League (tampoco la Europa League) en Stamford Bridge la temporada que viene- se ilusionan con el galo, sin embargo, hablamos de un acuerdo cerrado, un precontrato teóricamente firmado pero al que no se le ha dado la oficialidad. Nada parece que pueda torcerse en este fichaje, el cual, de confirmarse, será de enorme valor en Londres, sin embargo hasta que no se cierre nadie en la capital inglesa estará tranquilo: hablamos de una pieza crucial en el futuro del club.