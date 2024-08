De Zerbi ya tiene en sus filas a la joya que eligió a Argentina sobre Italia y maravilló a Messi

Olympique Marsella presentó formalmente a uno de sus fichajes más importantes en este mercado de pases. Se trata de Valentín Carboni, la joya argentina que llega a la Ligue 1 cedido por el Inter de Italia y que intentará sumar minutos para destronar al PSG.

El joven de 19 años viene de disputar la última temporada con el Monza de la Serie A, donde disputó 32 partidos, marcó 2 goles y dio 3 asistencias. Su buen nivel llamó la atención del técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien decidió convocarlo para la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Según reportó el periodista Fabricio Romano, se trata de un préstamo de 1 millón de euros y aclaró que Inter puso una cláusula de repesca por 4 millones de euros. En caso de que el elenco francés quiera comprar la totalidad de la ficha de Carboni, debe abonar 35 millones de euros más 4 millones más por cláusula de opción de compra.

⚪️🔵🇦🇷 Official, confirmed. Valentín Carboni signs in as new Olympique Marseille player.



€1m loan fee, €35m plus €4m add-ons as buy option clause, Inter have buy back clause for €4m. pic.twitter.com/jWo4a7JjaE