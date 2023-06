Después de Mbappé, el PSG ya sabe lo que sucederá con Neymar y el proyecto salta por los aires

El día de ayer finalizó con una de las noticias del año en el seno futbolístico, la decisión de Kylian Mbappé de no renovar su contrato con el PSG más allá de 2024. Aunque el delantero francés tiene abierta una opción para extender su vinculación al club una campaña más, ha comunicado que no apostará por ella con vistas a llegar a un proyecto en el que sí pueda ganar títulos importantes.

A colación de esto Nasser Al-Khelaïfi ha revelado su predisposición a desprenderse de Mbappé este mismo verano para evitar que se marche gratis en 2024, pero el jeque catarí también es consciente de que, tras la salida del ‘7’, Neymar JR tendrá un motivo de suficiente peso para abandonar el Parque de los Príncipes.

Si ya la salida de Leo Messi no ha gustado en absoluto al brasileño dada la excelente relación personal que mantienen estos dos futbolistas desde que compartieron vestuario en el FC Barcelona, el adiós de Mbappé sería el detonante para resquebrajar un tridente que hace no mucho tiempo atrás se gestó con el firme propósito de convertirse en uno de los grandes rivales a batir en Europa. No obstante, la intermitencia de todos ellos en estas dos últimas campañas ha impedido al PSG pelear por la Champions League y ahora, con Kylian en la rampa de salida del club, el proyecto podría estar viviendo sus últimos días, especialmente porque Neymar podría propulsar propia fuga del club.

A pesar de que durante los últimos meses el internacional con la canarinha ha negado de forma tajante la posibilidad de dejar el club, no disponer de compañeros como Messi o Mbappé virará de forma radical su perspectiva de futuro en lo que podría suponer una gran noticia para Al-Khelaïfi, quien lleva tiempo intentando negociar la venta del jugador, pero sin éxito.

Es más, la llegada de Bin Jassim al Manchester United, mostrando el jeque catarí mucho interés en hacerse con el ‘10’ como gran golpe al mercado, podría convencer al futbolista de 31 años para poner punto y final a una discreta etapa en París para llegar a un proyecto que, gracias a esta inyección de capital, pinta a las mil maravillas.