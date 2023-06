Giro fulminante de Mbappé en el PSG y Qatar y Al-Khelaïfi se hartan: efectos inminentes en Madrid

Cómo excluir al Real Madrid del gran bombazo que ha supuesto una nueva e inquietante iniciativa de Kylian Mbappé que rompe con los pronósticos acerca de su futuro en París, revienta el proyecto que tenía en mente el Paris Saint-Germain e incendia el verano del club blanco, al que se le abre un nuevo panorama. Con el 7 de París de nuevo a tiro de forme inmediata, el conjunto blanco duda con su fichaje de ataque, y ahora todo es posible.

La información de L’Equipe es clara, concisa y directa, algo que han captado en el Parque de los Príncipes, desde el capital catarí hasta Nasser Al-Khelaïfi: el jugador ha mandado un comunicado al club en el que asegura que no va a renovar en 2024, luego, tiene intención de marcharse. Pero no solo eso, el rotativo francés asegura que este movimiento ha tenido un efecto inversamente proporcional venido desde Qatar y que puede ser fulminante: si eso es lo que desea el futbolista, entonces Mbappé está desde este momento en el mercado de fichajes. Y hay más.

Hartazgo ¿y fin de la historia?

La historia de Mbappé y el PSG ahora mismo es impredecible, las aguas corren revueltas. De un lado, desde el que dueña y manda en el club, están decepcionados y enfurecidos con esta inactiva, una más, del 10 de les bleus. Después de todo lo que ha hecho el PSG por el jugador francés, después de todos los esfuerzos y de darle las llaves del proyecto, en Qatar en estos momentos están hartos del jugador. Así de simple. ¿Y qué consecuencias conlleva eso? Que el jugador está en el mercado; por un módico precio, a fijar por Qatar, será vendido; algo así como un ‘a hacer caja y formar un equipo fuerte y que confíe en el proyecto.

Dicho de otra manera, en París, por orden de Qatar, ya no confían en el punta, y lo más importante, ya no van a concederle nada más. Y es que ciertas fuentes aseguran que esta situación puede ser la enésima estrategia del jugador para lograr un contrato mejor, pero esta vez el PSG no va a ceder. Es el mejor pagado y el líder, así que, o lo toma o lo deja. Este escenario, como es lógico, repercute en un Real Madrid al que le falta un fichaje (tal vez dos si sale algún jugador más): el del delantero. De modo que, cabe preguntarse qué va a hacer el Madrid. Sencillo, espera un comunicado oficial del jugador o no moverá ni un dedo por él, no hasta 2024.

Como ven, ahora mismo Mbappé es un mar de dudas, uno que él ha provocado. Y el crack de Bondy no hace nada sin haberlo pensado, sabe exactamente lo que está haciendo y solo él conoce los motivos.