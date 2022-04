Dinamita al fichaje de Mbappé: Adidas, Nike y Florentino en el ajo

Sí, es cierto que el PSG está introduciendo toda la presión posible sobre Kylian Mbappé y su entorno, en especial su madre, Fayza Lamari. Y sí, es verdad que el jugador guarda silencio y parte de su entorno trata de convencerlo de que se quede en París, pero lo cierto es que ahora entra en juego el deseo del jugador y sus razones para cambar París por Madrid, y sobre ello Adidas, Nike y Florentino Pérez tienen mucho que decir al respecto.

Sobre Mbappé y su entorno hay que decir que sigue la discusión, pero no es tanto por el continente como por el contenido, ya que Mbappé se quiere ir. Quiere hacerlo por su manido sueño madridista, sí, pero también porque el PSG y su directiva conforman proyectos mediáticos, pero no equipos ganadores. Y de eso ha tenido constancia Mbappé en los últimos años. A la vez, Mbappé argumenta a su entorno que la Ligue 1 no tiene el nivel de competitividad que necesita para ser considerado sin discusión el mejor; él quiere probarse a diario con los mejores y LaLiga es junto a la Premier la mejor competición.

Y vayamos al asunto económico, el que tiene que ver con la explotación de su imagen. Informa Cuatro que la propuesta catarí incluye algo que el Madrid no puede ni quiere darle al futbolista, como es el “control total sobre sus derechos de imagen y publicitarios”. El Madrid le niega parte de ello, según esta cadena, el 30%, básicamente porque esa franja le pertenece a Adidas, la firma que patrocina al Madrid. De modo que solo falta el acuerdo por esa porción, enorme, que sí le dará el Madrid a Mbappé (recordemos, patrocinado por Nike) por vestirse de blanco y en este punto, Lamari, su madre, ha de ceder.

Es más, otras fuentes informan a Don Balón que si bien Mbappé acaba contrato el 30 de junio y la liga francesa lo hace el próximo 21 de mayo, ante el Metz, el acuerdo con el Madrid podría cerrarse mucho antes, aunque eso no implique un anuncio oficial, del que no tenemos constancia. Así las cosas, pese a los esfuerzos del PSG, el asunto Mbappé se encamina al final más deseado por Florentino Pérez y el madridismo, ese que fija quién será el eje del proyecto merengue durante la próxima década en Madrid: Kylian Mbappé.