Ancelotti y Florentino confirman el primer gran fichaje de la 22/23

La renovación del Madrid no se hará de forma abrupta, no hay necesidad, al menos con el jugador en el que están de acuerdo Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, que se puede confirmar como el primer gran fichaje de la nueva temporada, la 22/23, en los próximos días. Como decimos, tanto el técnico, que salvo sorpresa continuará una temporada mas en la casa blanca, como el mandatario no tiene dudas con él.

Es más, afirma Fabrizio Romano que el Madrid ya se abre a la renovación una temporada más de Luka Modric en fechas muy próximas, y no solo eso, también a la extensión y mejora de contrato de Vinícius Júnior y Eder Militao, tres de los mejores jugadores del Madrid esta campaña junto a Karim Benzema y Thibaut Courtois. Pero el caso de Modric es especial tanto por su edad como por el nivel mostrado por el croata esta campaña, tras la cual, en septiembre, cumplirá 37 años.

Con 39 partidos jugados esta campaña, Modric ha hecho 3 goles y ha repartido 9 asistencias, pero más allá de los números el veterano jugador de Zadar ha sido de lejos el mejor centrocampista creativo y constructivo del equipo, muy por delante de Toni Kroos y Casemiro, que además por momentos han dado un paso atrás. Y, sobre ello, lo que es más importante para su renovación, ya que su calidad es prácticamente única, es su resistencia física y como esta ha sido bien mantenida: si juega, rinde.

Modric no solo crea en cada partido, también trabaja, lo cual no le ha impedido perderse solo 6 partidos de liga con el Madrid esta campaña, de los cuales solo tres han sido por molestias físicas (tuvo coronavirus y un resfriado), mientras que jugó casi íntegra la Supercopa de España, solo se perdió un partido de la Copa del Rey y ha jugado todos los choques de la Champions League, que hasta la fecha ya han sido 11 y como mínimo serán una docena, con la vuelta de las semifinales en el Santiago Bernabéu. Dicho lo cual, no solo Ancelotti y Florentino están de acuerdo con Modric, sino todo el madridismo.