El caso Mbappé se guarda la traca final, en 8 días: Lucho y el PSG tiran de Kolo Muani, ojo al giro

Kylian Mbappé se ha insertado de nuevo en las filas del Paris Saint-Germain y lo ha hecho -por azares del destino y como justificación de su enorme calidad- para en unos minutos acaparar en dos partidos todos los goles del nuevo PSG en la Ligue 1, lo que abre dudas en la entidad y mete más presión a su futuro, que ni mucho menos está escrito. En París y Madrid no creen ya en certezas y todo depende del jugador, sobre el que se advierte una traca final de este mercado de fichajes el próximo 30 de agosto, cuando Kolo Muani, su recambio, ya esté -previsiblemente- en nómina.

Dos ventanas; una medio cerrada

Advertíamos ayer en Don Balón como, pese a que el jugador insista en quedarse esta temporada en el Parque de los Príncipes, para el club francés es un problema que lo haga sin vinculación más allá de junio de 2024. Y casi un insulto para Qatar, que no lo permite. De modo que el futbolista aún puede salir, incluso en los próximos días. Es verdad que el PSG le pone una cifra enorme para ello, pero también es cierto que el Madrid tiene la sartén por el mango si el futbolista permanece estático en su postura de no renovar.

Es decir, si Mbappé no renueva y se encamina a ser agente libre, el Madrid podrá ficharlo gratis en junio de 2024; es más, podría firmar su nuevo contrato en enero de 2024, cuando el crack de Bondy podría negociar con quién desee. Y eso sería catastrófico para Al-Khelaïfi y a quien representa, los fondos cataríes. Eso, dicen en Francia, no va a suceder. Entonces hay otra opción y el Madrid, avieso, se tiende a ello, pero a última hora, el 30 de agosto, según Bild. Kolo Muani, pretendido por el PSG, sería la señal que vaticina un cambio drástico de ultima hora: con recambio firmado, tal vez se le abra la puerta al 7.

Sabedor de que Mbappé tiene la última palabra, el Madrid, como os contábamos en Don Balón, sí va a hacer una propuesta en este mercado, pero lejos de los 250 kilos que pide el PSG. Más bien será 130 millones menos. Pero no se equivoquen, el PSG se la va pensar porque es un ‘o lo tomas o lo dejas’; como decimos, siempre y cuando Mbappé mantenga su pulso. Y ahí está la cuestión, ¿se mantendrá inamovible el francés o renovará? Y, llegado el caso, con Muani en la plantilla y sin firma mediante, ¿le empujará el PSG fuera? Sea como fuere, esto a quien no beneficia y cansa es a Luis Enrique, que no sabe si podrá contar con su mejor jugador o no; de ahí la subida de la oferta del PSG por Kolo Muani, que sería la respuesta a la salida de Mbappé.